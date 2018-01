El nou president del Parlament serà aquest dissabte a Cardona

El flamant president del Parlament, Roger Torrent, serà aquest dissabte al matí a Cardona, en el que serà el seu primer en el càrrec fora de la Cambra catalana des que, dimecres passat, va ser escollit per presidir-la. Torrent serà a la vila ducal per assistir a l'assemblea de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que se celebrarà al llarg de tot el matí a l'auditori Valentí Fuster.

Tal i com Regió7 ja ha anat informant, en aquesta assemblea es durà a terme l'elecció del nou president de l'entitat municipalista, qui substituirà Miquel Buch, que s'acomiadarà en aquest acte després que el desembre passat deixés l'alcaldia del seu municipi, Premià de Mar. I la persona que el rellevarà serà l'alcalde de Sallent David Saldoni, ja que tot i que la votació s'ha de fer aquest dissabte és l'únic que ha formalitzat la seva candidatura, amb la presentació dels avals necessaris.

En l'acte d'aquest dissabte, el nou president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, adreçarà unes paraules als alcaldes i alcaldesses presents. També hi intervindrà com a anfitrió l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch.

Serà cap a quarts de dues del migdia quan es farà la proclamació del nou president de l'Associació Catalana de Municipis, que tot seguit farà el seu primer discurs en el càrrec. Prèviament també parlarà Miquel Buch per acomiadar-se de l'entitat que ha presidit, i que agrupai 931 municipis.

L'Assemblea és el màxim òrgan de govern de l'entitat municipalista i està formada per tots els ens locals associats. En l'acte d'quest dissabte a Cardona, a banda del comiat del president actual i de l'elecció proclamació del nou, també es farà un balanç de l'últim any de l'entitat i del mandat de Miquel Buch. Els mandats del comitè executiu, de la presidència i de la secretaria general són de quatre anys i s'ha de renovar, necessàriament, abans de sis mesos a partir de la constitució dels ajuntaments.

A l'assemblea de Cardona, que començarà a les 10 amb la constitució de la mesa, també es farà la liquidació del pressupost del 2016 i l'aprovació del d'aquest any. A quarts de 12 tindrà lloc la presentació de candidatures i pels volts del migdia es procedirà a la votació. Un cop fet el recompte, es farà la proclamació dels resultats i la intervenció del president o presidenta elegit.