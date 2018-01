Súria descobreix el seu patrimoni de pedra seca

El patrimoni històric i l'entorn natural van protagonitzar dos actes celebrats en el marc de les Festes de Sant Sebastià de Súria, amb les presentacions del llibre Pedres i barraques. Les construccions de pedra seca i del mapa Serra de Castelltallat, que van omplir el saló de sessions de la Casa de la Vila. El llibre Pedres i barraques ha estat escrit per Albert Fàbrega, amb fotografies de Pascual Robles. Es tracta del desè de la col·lecció Temes de Súria, publicada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament.

En l'acte de presentació, l'estudiós surienc Albert Fàbrega va explicar que un dels objectius del llibre és donar a conèixer "aquest patrimoni riquíssim", que es troba molt present a Súria. En aquest sentit, el fotògraf surienc Pascual Robles va indicar que el nombre de construccions de pedra seca comptabilitzades fins ara a la vila se situa en prop de 250.

Pedres i barraques ofereix una panoràmica global de la història i les característiques de les edificacions de pedra seca, una tècnica utilitzada arreu del món. L'elaboració del llibre forma part dels treballs preparatoris d'una exposició itinerant que serà presentada enguany, dins de les activitats de la 17a Fira Medieval d'Oficis de Súria.Aquest dissabte 27 de gener, Albert Fàbrega farà el guiatge d'una visita patrimonial a les barraques de vinya de Can Sivila i altres punts emblemàtics d'aquesta zona, també dins del programa de la Festa de Sant Sebastià. L'activitat començarà a 2/4 de 10 del matí, amb sortida des de la plaça Clavé.

L'alcalde Josep Maria Canudas va agrair el treball dels autors del llibre i es va mostrar convençut que tindrà "una bona acollida", com els altres títols de la col·lecció 'Temes de Súria'. Segons el batlle surienc, "és important conèixer el patrimoni per tal d'estimar-lo encara més i preservar-lo per a les properes generacions".

La presentació del mapa Serra de Castelltallat va anar a càrrec dels seus autors, els cartògrafs Salvador Sala i Roger Sant. El mapa ofereix informació detallada d'aquest territori, amb propostes de rutes i excursions per Aguilar de Segarra, Camps, Castelltallat, Coaner, Fals, Fonollosa, Salo, el Samuntà, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i Valls de Torroella. Els seus autors van destacar la riquesa natural i patrimonial de tot l'àmbit de la Serra de Castelltallat, referint-se a les barraques de vinya com un dels seus elements característics. La publicació del mapa ha anat a càrrec de l'editorial especialitzada Monteditorial (Vic).

En el transcurs de l'acte, el regidor de Turisme, Ensenyament i Participació, Miquel Caelles, va agrair la col·laboració de totes les persones i entitats que han participat en l'elaboració del mapa.