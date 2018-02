Navarcles preveu començar a final d'any la rotonda a l'entrada del poble

L'Ajuntament de Navarcles està acabant de concretar com serà la nova rotonda que es preveu construir a l'entrada del poble per la carretera de Manresa (BV-1221), a l'encreuament que hi ha davant del Baviera. La Diputació de Barcelona està enllestint el projecte que completarà la millora dels punts conflictius del nucli urbà. Està previst que les obres comencin a final d'aquest any.

La nova rotonda suposarà una millora important en l'ordenació i distribució del trànsit en una zona on hi ha un encreuament de carrers i que és molt transitada, ja que dóna entrada i sortida als vehicles cap a la N-141c, en direcció a Sant Fruitós o a Calders. A més, és un nus on conflueix el trànsit que connecta amb el centre urbà, seguint per la carretera de Manresa o pels carrers de Manresa i Balmes, o amb la zona de les piscines i el barri de Sant Bartomeu, a través del passeig d'Àngel Vivó. L'encreuament també connecta amb el carrer Dr. Artigalàs. Actualment, en aquest indret ja hi ha una vorera circular que fa les funcions de minirotonda.

Segons l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, en la millora d'aquest punt ja fa temps que s'hi treballa i és «un compromís d'aquesta legislatura». L'alcalde considera que suposarà un canvi molt important per a la mobilitat en cotxe, que acabarà de solucionar els punts conflictius de la circumval·lació que encercla el nucli antic. Ara, el consistori està acabant de negociar amb la Diputació de Barcelona el finançament que assumirà cada part, ja que la carretera de Manresa correspon a l'ens provincial, però la resta de vials urbans han d'anar a càrrec de l'Ajuntament. El cost total del projecte es preveu que pugi entre 500.000 i 550.000 euros. De moment, el consistori ja disposa d'una subvenció de 80.000 euros. L'execució de les obres anirà a càr-rec de la Diputació de Barcelona, que està redactant el projecte i ja ha fet un primer esboç de com quedarà la rotonda.

El darrer punt conflictiu

Amb la construcció d'aquesta nova rotonda, Navarcles completarà l'ordenament del trànsit en tres punts conflictius de la circumval·lació del nucli urbà després de la millora del nus de la Creueta, a la sortida pel sud, i de la construcció de la rotonda entre la carretera de Talamanca i el carrer de Pau Claris, que regula el trànsit al centre del poble i cap a l'Ajuntament. D'aquesta manera, la circumval·lació interna que formen la carretera de Manresa i el Passeig de les Fonts i el d'Àngel Vivó tindrà enllestits tots els punts negres de connexió, cosa que facilitarà la circulació.