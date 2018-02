Sant Vicenç estrena capgròs en una rua molt associativa

La comparsa va predominar al Carnaval a Sant Vicenç, amb una rua d'un miler de persones -repartides sobretot en una vintena llarga de grups (sobretot d'entitats locals)- que van itinerar des del carrer Pirineu fins a la plaça Clavé, davant de la biblioteca. Allà, una per una van desfilar i van desenvolupar les seves coreografies finals enmig del passadís de públic per acabar de convèncer el jurat.



De disfresses se'n van veure d'inspirades en les sèries de moda, com Juego de tronos; en el cine, com una bona colla de Caçafantasmes; i en la música, com una colla de hippies, una de rockers i una tercera de zombies liderats per un Michael Jackson del seu famós Thriller.



També hi va haver disfresses molt treballades, especialment dues de color rosa: unes motos vespa i un grup de caixes de nines musicals. Una de les carrosses més vistoses pel volum era de l'Esbart Dansaire Santvicentí, amb una enorme ampolla de cava, i els membres de l'entitat disfressats d'espelmes i porcions de pastís.



Enguany destacava la incorporació d'un capgròs de la figura del Carnestoltes, que es deixarà com a element de la imatgeria. Al llarg de la semana ha passat per les escoles i ahir va llegir el pregó.