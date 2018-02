La neu col·lapsa la carretera vella de Terrassa i l'autopista aixeca barreres

Dues hores després que la car-retera C-58 quedés col·lapsada a l'alçada de Vacarisses, la Generalitat va fer obrir el peatge de l'autopista C-16. Abans, amb els vechicles pagant, el pas de vehicles d'una carretera a l'altra ja havia causat problemes. Ahir, la neu també va causar problemes a l'eix Diagonal i a l'eix Tranversal. La neu que no havia arribat al Bages i l'Anoia aquest any, ahir va fer acte de presència. En molts indrets, es va veure inicialment neu granulada i calamarsa i, posteriorment, la precipitació es va convertir en neu.



El Moianès va ser la comarca on es van registrar gruixos més importants: 10 cm a Castellcir i 4 a Moià, per exemple. Per aquest motiu, ahir al vespre, calia circular amb cadenes per la majoria de les carreteres de la comarca, entre les quals la N-141c (de Calders a Moià) i la C-59 (Castellterçol , Moià i l'Estany). En aquesta última via, segons Trànsit, hi havia 15 quilòmetres de retenció.



Al Bages, va nevar a bona part de la comarca. A banda de Mura (que va anotar 8 centímetres), també va fer-ho en llocs com Montserrat (amb 2 centímetres) i el Pont de Vilomara (amb 1). Una de les vies més afectades va ser l'eix Diagonal entre Manresa i Igualada. Al tram entre Maians i Sant Salvador de Guardiola, es van registrar cues de dotze quilòmetres. En un moment de la nit, a partir de les 10, també es feien desviaments de la C-55 i la C-58 cap a la C-16. A la carretera de Can Maçana (BP-1101) va bolcar un cotxe a causa de la neu, sense ferits. A la carretera entre Balsareny i Avinyó (BP-4313) calien cadenes.



A l'eix Transversal, tot i que els problemes més importants van tenir lloc a Osona i a la Selva, el gel i la neu també van provocar dificultats al tram del Bages i el Moianès. A Artés, per exemple, un camió va fer tisora i es va tallar la via.



A l'Anoia, va nevar a Calaf i rodalia, com mostren els 5 centímetres de Pujalt, o els 2 de la Molsosa (al Solsonès). També ho va fer a l'A-2, al Bruc, on Trànsit va restringir el pas de camions.



A Catalunya, els problemes principals es van produir a l'autopista AP-7 i l'A-7, al seu pas per Altafulla (Tarragonès), i a la N-340, a causa de la calamarsa. D'altra banda, l'eix Transversal es va tallar a Sant Julià de Vilatorta (Osona) per l'acumulació de neu i un accident. Ahir a la nit, la neu afectava el prelitoral i el litoral, a llocs com la zona alta de Barcelona.