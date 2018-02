Solsona diu adéu al Carnestoltes entre plors, foci dosis de disbauxa

El Carnaval de Solsona s'ha acabat, tot i que deixarà records entre els seus participants que duraran dies i mesos. Ahir al matí ja es va preparar l'Ermita Ardent a la plaça Major, i també hi va haver la Crida pel nucli antic. A la tarda, a partir de les set, es va portar a terme la Vetlla i el Comiat a la plaça de l'Ajuntament, seguides per la Processó pel nucli antic solsoní.

Les espelmes anaven seguint els carrers i places de la ciutat, i aturant-se en diversos punts. Un d'ells, ja tradicional, es troba davant del bar L'Aixeta. Al balcó hi sol sortir el doctor Blanch per cantar «La saeta» de Joan Manuel Serrat. Ahir ho va fer, entre el silenci del públic que omplia el carrer Castell per escoltar-lo.

Enguany, a més de la saeta, també va cantar «Que tinguem sort», de Lluís Llach, acompanyat pels cants dels assistens, que l'ajudaven amb la lletra de la cançó quan ell no se la sabia. El carisma amb el qual el doctor Blanch porta a terme les seves actuacions és conegut entre la població solsonina, que quan el va a veure al Centre Sanitari del Solsonès, a la seva consulta, també li demana que canti, tot i que per a Blanch el Carnaval de Solsona és l'únic moment en què toca fer-ho. L'actuació s'ha convertit en una tradició de la festa solsonina.



Les Gallines



La comparsa de Les Gallines també és una de les particularitats del Carnaval de Solsona, amb les seves sopes i els seus ous ferrats, que també generen expectació i cua. Ahir, situades al carrer de Sant Cristòfol, eren una de les atraccions que aturaven més vianants amb els seus «ous al pa», tal com deien els que els tastaven.

A partir de les deu, també hi va haver la Baixada des del portal del Castell i la Despenjada del Ruc a la plaça del Ruc, moment en què el nucli antic va tornar a vibrar després de la Processó, la Cremada i el Castell de Focs al pati de l'Escola Arrels.

El darrer acte del Carnaval de Solsona seran les Desenramades, aquest diumenge 18 de febrer, que finalitzaran amb el Vermut dels Desenramadors. Es tracta d'una activitat nova d'aquest any, per treure conjuntament les decoracions que han guarnit els car-rers del nucli antic durant aquests dies de Carnaval, des del diumenge 4 de febrer, moment en què van tenir lloc les Enramades.