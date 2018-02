Santpedor viu una lluïda festa de Sant Antoni amb un centenar d'animals

Santpedor ha viscut aquest cap de setmana una multitudinària festa dels Tres Tombs gràcies al bon temps i a la participació de carruatges, cavalls i altres animals de càrrega que han omplert els carrers del barri Antic del poble. Tal com estava previst, a la tradicional festa hi van participar un centenar d´animals, la meitat en la trentena de carruatges de cases històriques de Santpedor. L´altra meitat, conduits per genets. La festa, amb prop de 300 anys d´història, està organitzada per Equiset Santpedor amb la col·laboració de l´Ajuntament i l´Escola Municipal de Música i també els Batukad´ors.

Una de les novetats ha estat l´itinerari que s´ha seguit. Degut a la recuperació de la Nau, al costat de Cal Llovet, com a espai per a entitats, el punt de sortida es va traslladar a la plaça del Sindicat, on de bon matí es van concentrar els carruatges, cavalls i genets i es va arrancar la jornada amb un bon esmorzar. Després del repic de campanes es va fer la cercavila en direcció al barri antic del poble i resseguint els carrers tradicionals dels Tres Tombs.

Entre els carruatges n´hi havia un d´autoritats però també un carro d´escala, un de trabuc, de pagès amb arnes, tartanes, botes d´aigua per ensulfatar les vinyes, carros de traginers, i fins i tot una tartana de monges. Hi ha participat una dotzena de cases històriques del poble com Cal Xandri, Cal Cuca, Rosenda, Cal Quatre, Cal Patronill, Cal Xen, Burgaroles, Cal Palomes, Cal Rovira i el carro de l´Hortal. El punt final de la festa va arribar a la tarda amb el ball amb el grup Els Andreus Trio, a Cal Llovet.