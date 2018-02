La rampa de Cabanasses està a 800 metres del contacte entre els dos fronts de treball

La rampa de Cabanasses, una de les infraestructures clau del projecte d'expansió d'ICL a Súria (el Phoenix) i que alhora ha estat el factor que va motivar (pel seu endarreriment) la petició de la pròrroga per als abocaments al Cogulló, es troba en aquests moments al 85% de la perforació. En concret, i segons les últimes dades facilitades per l'empresa, se n'han obert fins ara 4.200 metres dels 5.000 que ha d'acabar tenint aquest túnel. Des de la superfície, s'han excavat fins ara 4.000 metres, i els 200 restants s'han obert des de la mina. Segons l'informe aportat per ICL a la darrera Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, la previsió és que tots dos fronts es trobin a una distància de 4.816 metres de la superfície. Si no sorgeixen nous entrebancs, la perforació pròpiament dita es completarà al llarg d'aquest any, però no serà fins al 2019 que el túnel podrà entrar en servei, ja que s'ha d'equipar i instal·lar-hi la cinta transportadora.