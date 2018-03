Dels set investigats al Bages, cap d'ells no és guàrdia civil

? La cura que ha mostrat fins ara la jutge Rodríguez per no incriminar l'actuació de la Guàrdia Civil no és la mateixa que ha ofert per imputar algunes víctimes de les càrregues policials. En total, la jutge ja ha imputat set persones en relació amb l'1-O al Bages, i cap d'elles no és guàrdia civil. Per començar, va decidir investigar d'ofici per un delicte de desobediència tres càrrecs públics que van denunciar la violència policial: l'alcalde de Callús, el de Fonollosa i el regidor Jordi Pesarrodona de Sant Joan. Contra Pesarrodona, a més, hi ha afegit una imputació per delicte d'odi i una altra per resistència, arran de la denúncia contra ell presentada per la Guàrdia Civil per la jornada de l'1-O. La jutge, a més, ha imputat per desobediència tres mossos que es trobaven a Sant Joan: el cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Manresa (que estava a l'escola Joncadella) i els dos agents dels Mossos que es trobaven a l'IES Quercus. Finalment, la jutge també ha imputat per suposada resistència un veí de Fonollosa.