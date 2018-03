Es projecta el transport de mercaderies en tren des del costat de l'aeròdrom fins al port

L'aeròdrom de Sant Fruitós i el seu entorn és una altra de les grans àrees d'interès territorial previstes per desenvolupar amb el nou POUM que ha d'aprovar el municipi. En aquest cas, s'hi preveu l'execució d'un doble projecte; l'un vinculat als propis serveis de l'aeròdrom i l'altre lligat al transport de mercaderies.

En el primer cas, es preveu una reserva d'espai d'unes 30 hectàrees de superfície a la zona nord de la pista actual de l'aeròdrom, on es construirien petites implantacions per donar servei logístic o bé per a tasques de manteniment vinculades a l'activitat aeronàutica, que podrien anar des de magatzems fins a petits tallers, entre altres possibilitats en funció de les necessitats.

Tanmateix, el projecte més ambiciós se situaria a l'oest de les instal·lacions actuals, fins on es faria arribar un ramal de l'actual línia de mercaderies de FGC que va de Manresa a Sallent, «i que també seria de mercaderies, però de qualsevol tipus, i per servir a la mateixa comarca i altres de veïnes», explica l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. L'objectiu de la proposta és poder habilitar en aquesta àrea una zona de transferència de contenidors per portar mercaderies cap al port de Barcelona.

Seria una infraestructura pensada per servir tot tipus d'empreses que ara transporten la seva càrrega amb camions per carretera, «i que podrien utilitzar el tren des del Bages fins al port», diu Batanés. Camions procedents d'arreu podrien acostar-se fins a aquesta central, deixar el contenidor al tren, i estalviar-se la resta del viatge fins a Barcelona (o a l'inrevés, en el cas que vinguessin a recollir la càrrega que els arriba del port). «D'aquesta manera, afavoriríem el rendiment de les empreses i trauríem camions de la carretera que van o vénen del port», diu l'alcalde.

Tot plegat, aniria acompanyat d'un pla de millora dels accessos per carretera fins a aquesta zona, considerant que podria ser àmpliament transitada per camions de gran tonatge, mentre que ara només estan pensats per als treballadors i usuaris de l'aeròdrom. El projecte ja es faria en el seu moment.