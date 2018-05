Castellbell fa efectiu el ban sobre la retirada de llaços i banderes de l'espai públic

L'Ajuntament de Castellbell feia efectiu aquest dimarts al matí el ban fet públic dilluns referent a la "llibertat d'expressió" mitjançat el qual argumentava la retirada de "llaços, pancartes i banderes" penjades durant les darreres setmanes i mesos en l'espai públic, emparant-se en el que estableix l'Ordenança de Convivència Ciutadana aprovada el 2011. Operaris de la brigada municipal, amb l'ajut d'un camió amg grua i cistella, despenjaven aquest dimarts al matí diferents símbols escampats pel poble, com ara banderes espanyoles que hi havia penjades en fanals i pals de la llum al llarg del carrer Joaquim Borràs i avinguda del Pare Claret. La majoria d'espais públics del municipi ja es podien veure buits de símbols, tant de banderes espanyoles com de llaços grocs i pancartes.

Tal i com ja havia explicat Regió7, el govern de Castellbell (PSC) ha optat per posar fer al que entén que és una batalla de símbols oberta entre dos fronts mitjançant un ban fet públic aquest dilluns, en què argumenta que la llibertat d'expressió "s'ha de formular en termes de diàleg", i subratlla que l'ús de l'espai públic a Castellbell està regulat per l'ordenança de convivència ciutadana.

És en base a aquest reglament que el consistori ha procedit «a retirar de la via i l'espai públic tot element que no hagi estat prèviament autoritzat». L'executiu local s'empara entre altres articles, el que explicita que "les pintades, els escrits, les rascades i els actes similars sobre qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública queden prohibides", amb les excepcions de pintures murals de caràcter artístic, "que requeriran llicència municipal prèvia i l'autorització escrita del propietari de l'element sobre el qual es vol pintar". També cita l'article 22, que especifica que "resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys en la via pública i en els seus elements estructurals".

El consistori emplaça tothom «que vulgui expressar-se lliurement que ho faci d'acord» al que estableix l'ordenança i adverteix que, "en el supòsit que aquest ús es faci en contra d'allò establert» per aquesta ordenança, «s'iniciarà el corresponent procediment sancionador".