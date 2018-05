Cardona recull uns 9.000 euros en la jornada El Salí contra la fibrosi quística

Les jornades El Salí per recollir fons en la lluita contra la fibrosi quística d'aquest cap de setmana a Cardona hauran recaptat al voltant dels 9.000 euros. L'organització ha d'acabar de fer el recompte, però tot indica que es rondarà aquesta xifra, segons explicava ahir a aquest diari Sergi Jódar, que fa quatre anys que impulsa aquesta iniciativa com a pare que és d'un nen afectat per aquesta malaltia.

El Salí proposava tota una jornada d'activitats, dissabte, a l'entorn del castell, que van aplegar unes 1.100 persones. Com cada any, la proposta estrella era la de donar voltes pel perímetre del castell (1,5 quilòmetres), a peu o bé participant oficialment en una mitja marató o en una marató completa. Hi va haver 950 participants (dels quals 21 van competir en alguna de les dues modalitats de cursa), amb una mitjana de 5 voltes per persona. Tot plegat, suma uns 7.125 quilòmetres (equivalent a la distància aproximada entre Cardona i Chicago).

A banda de les voltes al castell, també es podia pujar en globus aerostàtic, practicar tirolina o participar en diversos tallers. També es va fer una xerrada sobre la son, i exhibicions de zumba i jumping. A més, es va sortejar un creuer pel Mediterrani i un viatge en autocaravana, entre altres premis menors.

La forta pluja que va caure a l'hora de dinar, va obligar a suspendre la fideuà que hi havia prevista i la ballada de gegants.