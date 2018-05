Ampans presenta a Santpedor la seva tasca de tutelatge a la comarca

La Fundació Santa Maria de Comabella d'Ampans ha presentat la seva feina de tutelatge a Santpedor, on hi ha tres persones adultes tutelades per l'entitat. Explicar la feina de la fundació, buscar vies de col·laboració amb els ajuntaments i altres entitats i revisar els casos concrets del municipi van ser els tres eixos de la reunió que van mantenir la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Santpedor, Laura Tarradellas, i la responsable de la fundació, Laura Vilagrà.

Vilagrà va explicar que la fundació està experimentant un important creixement en el nombre de persones que ha de tutelar a la comarca. En aquest sentit, la fundació ja té 120 persones tutelades al Bages, tres de les quals a Santpedor. La responsable de la Fundació va explicar que «es donen diferents nivells d'intervenció en les persones que tenim tutelades» segons quins són els requeriments.

En aquest sentit, hi ha casos en què cal garantir que la persona tutelada menja adequadament i pren la medicació i d'altres en què cal fer un pas més enllà i dur a terme una gestió econòmica i patrimonial. També poden intervenir i mediar en la recerca d'ajudes institucionals.