Cardona entrega el Saler d'Or a la Creu Roja en una concorreguda Fira Medieval

Cardona ha reconegut els 60 anys de trajectòria de l´Assemblea Local de Creu Roja amb l´entrega del Saler d´Or, que s´ha fet aquest diumenge en el marc de la Fira Medieval.

En l´entrega d´aquesta distinció honorífica, decidida per unanimitat del ple, l´alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va destacar que es tracta de l´entitat social de Cardona amb més història, amb més voluntaris i amb més socis: «la seva funció social és un referent a Cardona i a tot el país», i va recordar que Cardona compta amb una ambulància 24 hores des del 1965 gràcies a Creu Roja. Va dir que «com Protecció Civil són entitats que sempre hi són per ajudar als altres i per sumar, i sempre amb un somriure». Va recollir el Saler el president de l´Assemblea Local, Francisco Ruiz, que va destacar que l´entitat sempre ha treballat per ajudar els altres, especialment als més vulnerables.

A banda del Saler d´Or, també es va fer l´acte de lliurament de la moneda-pagament del dret d´Aimines a la població de Cardona per part de l´empresa Salinera de Cardona. En acabat va tenir lloc una ballada de gegants , i abans de dinar també es va realitzar la dansa vertical a la façana de l´església de Sant Miquel. A la tarda es va fer la dansa Anodrac, un espectacles de música i dansa sobre la vida, la llum i la sal, que posava punt i final a la Fira Medieval.