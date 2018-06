Cabres navassenques amb «el més gran»

Messi és l'estrella, però els seus dos companys de sessió no queden enrere. Són el Boc i el Xivitu, dues cabres del Centre d'Apropament a la Natura del Mujal, a Navàs, que interactuant amb el futbolista del Barça són protagonistes i portada d'una popular publicació dels Estats Units, la revista Paper, que aquesta setmana ha dedicat un ampli reportatge a l'astre argentí, que alhora publicita la marca de roba esportiva Adidas.

La publicació –que en números anteriors ha fet portada amb celebritats mundials com Kim Kardashian, Katy Perry, Miley Cyrus, Prince o Jennifer Lopez– juga en aquest reportatge amb el terme goat (cabra, en anglès), que transforma en la sigla d' «el més gran de tots els temps» (G reatest Of All Time). Per il·lustrar aquest joc de paraules, van recórrer al fotògraf Carles Carabí, i va ser una empresa encarregada de produccions audiovisuals amb animals la que es va posar en contacte amb Àngel Martínez, responsable de la granja de natura de Navàs, un centre que permet l'apropament, descoberta i interacció amb espècies que van des de l'exòtic ós rentador fins a d'altres de més comunes de granja, passant per daines, tortugues, emús, aus rapinyaires o rosegadors. Martínez explica que es van posar en contacte amb ell «perquè necessitaven cabres que fossin molt dòcils i sociables per fer una sessió de fotos a Barcelona», que va tenir lloc fa un parell de mesos.

«Els vaig dir que sí, que teníem cabres que són molt tranquil·les», detalla el responsable del Centre d'Apropament a la Natura «perquè les hem pujat amb nosaltres i estan molt acostumades a interactuar amb la gent». Finalment, van acabar portant a l'estudi fotogràfic tres cabres. A banda de les dues que van ser les principals protagonistes de les fotografies amb Messi (Boc, el més gran, i Xivitu, un cabridet) també hi va ser el Meló.

«Quan vam arribar allà va ser quan ens van explicar que era per a un espot publicitari per a la revista Paper i que els animals interactuarien amb Leo Messi». Martínez va estar present en la sessió fotogràfica quan va arribar el crac argentí, que va fer part de les fotografies amb la samarreta de la selecció del seu país. «Les cabres van estar molt ben cuidades, perquè fins i tot ens van posar a disposició un veterinari, i la sessió va anar com una seda», detallava ahir el responsable del centre navassenc, que afegia que «les cabres van estar molt tranquil·les. Jo li deia com agafar-les millor perquè no se sentissin estranyes i ell s'hi sentís còmode. I la veritat és que Messi va estar molt a prop dels animals, no es va fer gens estrany ni temerós. Em va fer la sensació que no li venien gens de nou els animals, que hi estava acostumat, i els tractava amb molta estima, sobretot el cabridet».

El Boc apareix a la portada de la publicació en una imatge que fins i tot crea paral·lelismes entre la mirada i les barbes del futbolista i l'animal. El Xivitu protagonitza les imatges més tendres del jugador. «és un cabrit que vam recollir d'un pastor quan tenia un mes perquè la mare el rebutjava. Va néixer a l'hivern i no tirava endavant. El vam acollir, el vam tractar, l'hem alletat amb biberons i ha tirat endavant». I ara, fins i tot, ha fet parella amb Messi.