Un espai de pedagogia viva i lliure

Educar els infants a través d'una pedagogia viva i lliure és l'objectiu de l'Espai de Vida Crisàlide, situat a la finca de can Casassaies, entre Castellgalí i Sant Salvador. L'associació sense ànim de lucre acompanya amb el guiatge de professionals de l'educació i la pedagogia. Després de 4 anys de vida, el projecte ha crescut i busca un nou espai a l'entorn de Manresa per ampliar-se.

L'Espai Crisàlide va néixer a partir d'Irehom (Institut de Recerca Holística de Montserrat), un projecte de recerca i investigació per donar una resposta vivencial als nous reptes. D'aquí va sorgir la idea de crear un espai d'educació lliure, que va anar donant forma a una entitat independent, l'Espai de Vida Crisàlide, formada per famílies i persones vinculades al món de l'educació i la criança. L'espai va engegar el 2014 amb només dos infants, i actualment ja en té quinze i tres acompanyants.

Crisàlide «es basa en una pedagogia viva i lliure on el principi fonamental és l'acompanyament en el creixement de la persona des de l'amor i el respecte», explica una de les fundadores i educadora del projecte, Txell Giralt. La iniciativa parteix de la base que «l'aprenentatge no és homogeni» i, per aquest motiu, el que fa és « acompanyar i detectar el moment de cada nen i donar resposta a les seves necessitats».

D'aquesta manera, els nens i nenes aprenen a llegir, a escriure, a sumar i a restar, però ho fan al seu ritme i «a través de materials que els ajuden a descobrir i investigar sobre la necessitat que se'ls està despertant», apunta Giralt.

Altres puntals d'aquesta iniciativa educativa són les emocions, la llibertat, l'equilibri o l'autononia i, per tant, el respecte «a tot allò que pot fer l'infant per si mateix amb l'acompanyament d'un adult». L'indret pretén que cada nen i nena se senti com a casa.



L'equilibri de la natura

Un dels principals valors del projecte és la seva ubicació en un entorn natural. «La natura ens centra, sortim quan ho necessitem perquè considerem que també és un espai d'aprenentatge i els infants es reequilibren». A banda del gran espai exterior, que ofereix als nens i nenes l'oportunitat d'interaccionar amb l'entorn, el projecte té dos espais interiors, la sala crisàlide de 120 metres quadrats i el dom, una cúpula geodèsica. Allà hi ha ambients preparats amb materials per atendre les necessitats dels infants i despertar diferents tipus d'aprenentatges.

Els infants van a l'espai de les 9 del matí a les 3 de la tarda, i durant la primera hora i la darrera poden estar acompanyats de les famílies, un aspecte que els pares valoren especialment. «M'agrada molt que hi hagi una atenció personalitzada perquè cada dia hi ha un traspàs on t'expliquen com ha estat el teu fill», afirma Celeste Alías, mare d'en Teo, de 4 anys, que s'ha estrenat aquest curs.

«Em sento com en una escola» assegura una altra mare, Maria Di Pace, que és al centre des dels seus inicis. Apunta també que «no només acompanyem els nens en el procés, sinó que ens acompa-nyem a nosaltres mateixos en aquest reaprenentatge. Per a mi és un regal». I considera que compartir aquest espai de criança «ens ajuda a resoldre dubtes i a aprendre nous recursos per acompanyar».

De fet, una de les claus és la participació activa de les famílies en tot el procés. És un projecte autogestionat, ja que es fan càrrec del lloguer de l'espai, del material i del sou de les acompanyants. L'espai funciona amb comissions i les famílies s'ocupen de tasques com la neteja o preparar el dinar dels infants de forma rotativa. També fan trobades mensuals per compartir l'experiència de la criança.



Campanya de micromecenatge

El projecte ha anat creixent i l'associació busca una petita masia o caseta on poder traslladar les seves activitats, preferentment amb terreny, per poder seguir en contacte amb la natura. La intenció és que estigui ubicada a Manresa o a poblacions del voltant.

El projecte està disposat a assumir un lloguer o un acord de masoveria, i per tal de finançar les despeses del canvi d'ubicació, en breu posarà en marxa una campanya de micromecenatge.