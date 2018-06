Alba Camps, de Puig-reig, es perfila com a nova delegada

La regidora de Puig-reig Alba Camps es perfila com a futura delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, segons ha pogut saber aquest diari de fonts properes a ERC. Camps substituiria en el càrrec la santpedorenca Laura Vilagrà, que ha decidit no continuar, de moment, en la vida política activa, després de ser destituïda pel Govern de Mariano Rajoy, en virtut de l'article 155. Camps, anit, va declinar fer declaracions a aquest diari, sense confirmar ni desmentir una notícia que en aquell moment no tenia caràcter oficial. Tampoc ho van voler confirmar els càrrecs de responsabilitat de la formació republicana, però en canvi el nom de Camps era sabut entre destacats militants.

El nom d'Alba Camps estaria a punt per entrar en els propers nomenaments de càrrecs del govern que faci l'executiu. L'elecció per part d'ERC està feta i beneïda per tota l'estructura del partit. Avui hi ha consell executiu, però fonts d'ERC indicaven ahir al vespre que els nomenaments potser no es farien. Aquest migdia, en la roda de premsa de la consellera Portaveu, Elsa Artadi, se sortirà de dubtes.

ERC del Bages no s'hauria sortit del tot amb la seva de tenir una delegada que fos dona i del Bages, però sí parcialment. És dona, com es volia, i no és del Bages però és del Berguedà. Seria la segona titular berguedana de la delegació de la Catalunya Central, després del pas de Juli Gendrau, quan era alcalde de Berga.

Alba Camps és vista pels dirigents d'ERC com una persona amb moltes possibilitats de fer carrera política, una dona «potent». Va néixer el maig del 1989. Per tant, acaba de fer 29 anys.

És llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i en el seu perfil de regidora a l'Ajuntament de Puig-reig escriu que «sempre he tingut passió per tot allò que té a veure amb les relacions humanes, per aquest motiu, vaig continuar els meus estudis amb un postgrau i un màster en resolució de conflictes i promoció de la convivència».

També es declara una aficionada a la lectura, la fotografia i les manualitats. A Puig-reig és regidora de Benestar social i de Participació Ciutadana. Els republicans també premien d'aquesta manera els bons resultats del grup de Puig-reig en les darreres en les eleccions municipals d'ara fa tres anys.