Fotu: «el Manresa té un any dur però és perillós»

Fotu, l'ala-pivot que va ser a La Bruixa d'Or Manresa durant la temporada 2014-15, cedit per al CAI Saragossa, va deixar un bon record al Congost i avui serà un dels principals arguments per al Tecnyconta en el partit davant de l'ICL al Príncipe Felipe. Fotu ha declarat que «el Manresa és ben clar que té problemes, no està fent un bon any, però igualment sempre és un equip perillós i seria erroni no prendre'ns el partit seriosament. El fet que puguem jugar el partit a casa és fonamental. En canvi, si fos a Manresa seria molt més dur, ja que al Nou Congost hi ha una gran afició. Espero que la nostra gent vingui i ens ajudi a guanyar».

El jugador neozelandès fa setmanes que té problemes al genoll: «he estat treballant amb el fisioterapeuta i em trobo molt millor, les meves sensacions són més positives que fa uns quants dies, quan tenia força més dolor».

Fotu comenta que l'equip es vol treure l'espina de les tres últimes derrotes a la lliga: «som conscients que hem afluixat i entre tots s'ha de corregir; aquesta setmana ens hem entrenat a un gran nivell».