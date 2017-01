L'ICL Manresa, a prop de la gesta

El Tecnyconta Saragossa va aconseguir una victòria crucial en la pròrroga davant l'ICL Manresa, que li permet prendre aire i deixar per darrere al conjunt català amb quatre triomfs menys.

L'equip aragonès va ser el menys dolent dels dos equips i es va portar la victòria més pels demèrits del seu oponent que per mèrits propis perquè la trobada va ser d'escassa qualitat i, encara sent important per a tots dos, va provocar més d'un badall el sol el fet d'haver de jugar-se la victòria en la pròrroga li va donar una mica d'emoció al partit.

En el temps extra va aparèixer uns locals molts endollat, amb més tensió defensiva que en tota la resta de la trobada i més encert en atac i això es va traduir en un parcial de 13-3 que va fer preguntar-se als afeccionats, molt enfadats, per què no es va posar el mateix interès en la resta de l'enfrontament.

Al seu davant, un lluitador Bàsquet Manresa que, malgrat la lluita, encadena una nova derrota a la Lliga.



- Fitxa tècnica:

87 - Tecnyconta Saragossa (19+17+19+19+13): Tomás Bellas (7), Gecevicius (8), Benzing (15), Fotu (9), Norel (21) -cinc inicial- Holt (6), Kraljevic (2), Juskevicius (7), Sergi García (3) i Jelovac (9).

77 - ICL Manresa (18+13+14+29+3): Machado (4), Trapani (7), Pére Tomás (13), Suggs (6), Xavi Rey (12) -cinc inicial- Cvetkovic (6), Cakarun (14), Montáñez (2), Zaytsev (8), Belemene (5) i Lluís Costa (-).

Àrbitres: Conde, Calatrava i Cardús. Va ser expulsat per faltes personals Suggs (min.39).