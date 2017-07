L'ICL Manresa assumeix que el descens és gairebé una realitat

L'ICL Manresa ha publicat un comunicat en el qual assumeix que amb les noves condicions econòmiques d'accés a la lliga, que ha aprovat avui la Assemblea General de l'ACB, és gairebé segur el seu descens de categoria.

La Assemblea General de la lliga ha aprovat unes noves condicions econòmiques d'ascens, fruit de les negociacions amb la FEB i el CSD, per facilitar l'accés dels clubs LEB a la Lliga Endesa.

La voluntat del Bàsquet Manresa era i és «poder seguir dins la Lliga Endesa, però possiblement aquestes noves condicions no ho facilitaran per a la propera temporada», asseguren.

El pla de viabilitat seguit per l'entitat aquests darrers anys fa que el club «estigui preparat per poder competir al màxim nivell a la Lliga LEB Or, una lliga que, tot i ser un esglaó per sota, és difícil i fins i tot més competida que la Lliga Endesa», explica el comunicat.

A banda d'això, ja fa setmanes que la direcció esportiva «treballa amb l'objectiu de fer el millor equip possible, i serem competitius».

A més, «veurem amb continuïtat els joves jugadors que aquesta temporada ja han pogut debutar amb el primer equip, tindrem un equip amb gent nostra, que suaran la samarreta del Manresa i lluitaran per deixar el nom de la ciutat altre cop ben amunt», acaben.