L'ICL perd la Copa en els últims instants

Nacho Martin defensat per Guillem Rubio

Nacho Martin defensat per Guillem Rubio Manel Mas

L'ICL Manresa no ha pogut superar el Breogán en la final de la Copa de la Princesa (90-86). Els homes d'Aleix Duran han tingut el triomf a les seves mans però no han estat encertats en les darreres accions ofensives. Clara ha sigut l'acció d'Álvaro Muñoz. Quan només quedaven cinc segons, aquest jugador s'ha plantat sota cistella però ha errat el tir que hagués igualat el partit.

L'ICL ha competit durant el primer període on s'ha arribat a col·locar 18 a 17. Però ha sigut un miratge. En el segon període, el Breogán ha sigut molt superior als manresans. Els locals han exhibit un bon joc ofensiu i defensiu que ha deixat els homes d'Aleix Duran molt tocats. En aquest període, els gallecs han col·locat un contundent parcial de 32 a 14.

El Manresa ha sortit el tercer quart amb molta energia per intentar capgirar el resultat. Trias, que no havia estat gaire encertat a la primera part, ha tirat de l'equip, i els manresans han reaccionat per deixar la final més viva que mai.

En el quart període també s'ha vist un ICL molt lluitador i corrosiu, que ha tingut oportunitats per capgirar el partit, però han acabat pagant un horrorós segon quart.