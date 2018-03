L'ICL passa per sobre del cuer i torna a ser segon

Cinc dies després de perdre a la pista del darrer classificat, aleshores el Clavijo, l'ICL Manresa ha escombrat de la pista l'ara cuer de la LEB Or, un fluix Sammic que ha sortit apallissat del Nou Congost (88-61). Un resultat que, combinat amb la derrota del Prat a Lleida (66-58), torna a situar l'ICL com a segon classificat i de nou a un sol partit del líder, el Breogán, que ha perdut a Palma (80-70).

La festa, però, no ha estat completa per a l'ICL, que abans del descans veia com Jokubas Gintvainis es feia mal en un turmell. El lituà no ha tornat a jugar a la segona meitat, amb el partit resolt.

L'ICL ha sentenciat en els primers 20 minuts: guanyava per 50-30 després d'haver arribat a tenir 27 punts d'avantatge. I a la represa, la diferència s'ha disparat fins els 28 de màxima, amb 84-56 poc abans de final.

El duel ha estat tan plàcid per als manresans, que l'últim minuts i mig ha jugat amb cinc joves: els vinculats Dani García, Álex Mazaira i el navassenc Nil Brià, a més del júnior David Òrrit i de Jordan Sakho.

Tot i que era dubte, Nacho Martín, amb 15 punts i 8 rebots, ha estat el millor dels manresans, que han tingut quatre jugadors més amb dobles dígits d'anotació: Lluís Costa (13), Trias (12), Hamilton (10) i Allen (10).