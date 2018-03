«Estic orgullós, l'equip ha cregut en el que havíem preparat»

Sens dubte». Aleix Duran era taxatiu quan li preguntàvem si era la victòria de la qual se sentia més orgullós aquesta temporada, per totes les cirumstàncies que han envoltat el partit i els problemes que ha tingut l'equip. Sense els lesionats Gintvainis i Jou, i amb Muñoz i Nacho Martín arrossegant problemes físics, el tècnic de l'ICL va lloar la resposta de l'equip per vèncer a la Corunya.

«Ha estat una setmana dura i intensa, i l'equip ha demostrat l'ambició que té. Tot i la situació amb què veníem, amb els invents que hem hagut de fer, l'equip ha cregut en tot moment en el que havíem preparat i, sense dubte, és el dia en què, en aquest sentit, estic més orgullós de l'equip», deia Duran.

Davant, l'ICL tenia un equip «que sap jugar a bàsquet, que juga dur i que sap com i quan fer-ho», destacava el tècnic dels manresans. «A casa ens van treure del partit d'aquesta manera i veníem preparats. Tot i això, hem tingut dos moments en què ha passat una mica el mateix, a la meitat del segon quart i al tercer. Pero hem estat madurs per tornar al partit fent coses senzilles: amb defensa i jugant fàcil en atac».

Duran també va destacar que «hem gestionat bé els últims minuts, amb tranquil·litat, amb defensa i controlant bé el rebot, que ens havia fet mal a la primera part. Estem molt contents perquè ha estat una setmana dura, amb moltes lesions, i té molt mèrit haver guanyat aquí».



Content de l'invent

Una de les novetats tàctiques que va posar en pràctica l'equip, davant l'escassetat de jugadors exteriors, va ser reconvertir Ashley Hamilton a la posició de 3. I el britànic va respondre bé. «Hem intentat no marejar-lo massa en les dues posicions i ho hem fet bé. Després de la primera rotació ha vingut a la banqueta frustrat perquè li havien sortit dues coses malament. Però després ha jugat de 4 i ha estat bé. I al final hem tornat a apostar per ell al 3 i ho ha fet bé», destacava Aleix Duran.

El jugador britànic va agrair l'esforç de l'equip per fer-lo sentir còmode: «Els meus companys i els tècnics m'han ajudat molt. Tot era una mica nou, encara que ja havia jugat algun cop d'ala. He intentat estar centrat. Sabia què havia de fer i no he volgut fer gaires coses», admetia Hamilton.