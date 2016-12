La Creu Roja obrirà 50 places d´acollida per a persones refugiades a Berga aquest desembre

L'alberg de Berga acollirà a partir d'aquest mes de desembre 100 refugiats cada any dins del programa d'acollida de la Creu Roja que s'ha presentat aquest dijous a la capital. L'entitat amplia així el seu nombre de places d'acollida per a poblaicó refugiada. En concret, ha decidit crear 50 places per a refugiats que s'estaran sis mesos a la capital berguedanas dins d'una fase d'acollida inicial. En total, donçs, seran 100 les persones acollides cada any. Amb aquestes noves places l'entitat podrà atendre un total de 272 persones refugiades a Catalunya anualment segons ha explicat el president de Creu Roja a Catalunya Enric Morist. Actualment té un total de 86 places d'acollida a Barcelona, a Tarragona i Lleida. Amb les de Berga en seran 136.

Enric Morist ha explicat que els refugiats que arribaran a Berga poden provenir de països de dins de la Unió Europea com Itàlia o Grècia, de fora com el Líban o Turquia o que hagin arribat a l'estat espanyol pels seus propis mitjans. Hi ha afegit que les places de Berga les "obrim sine dine, fins que faci falta si funcionen bé com esperem". Ha exposat que "serà un treball difícil perquè aquestes persones han patit molt".

Creu Roja ha triat Berga perquè la ciutat i la comarca "han demostrat que volen estar al costat de les persones que pateixen i ajudar-les perquè puguin refer les seves vides" i també per la bona feina que realitza la Creu Roja berguedana segons Josep Quitet, president provincial de l'entitat. A banda dels seus antecedents en l'acollida de refugiats kosovars a Guardiola de Berguedà al seu dia com va recordar l'alcalde d'aquesta localitat i conseller comarcal de l'àrea d'atenció a les persones Josep Lara.

Atesos per professionals

Els refugiats arribaran dins d'aquest desembre segurament de forma esglaonada i seran atesos per sis professionals. Avui mateix s'han fet processos de selecció de personal per treballar amb aquest col.lectiu. Es busquen treballadors socials i laborals. A més també es comptarà amb el suport de voluntaris. Se'ls oferirà un acolliment integral: allotjament , manutenció, atenció sanitària, educació als menors (ja s'ha informat a les escoles de l'arribad de refugiats per bé que encara no se sap quin seran els perfils i les seves necessitats concretes) atenció psicològica i jurídica i formació perquè aprenguin català i castellà. També se'ls oferirà orientació i integració laboral. Un cop hagin passat els sis mesos passaran a la fase d'integració i autonomia que es desenvoluparanb fora de Berga. La durada total de les 3 fases és de 18 mesos. El president de Creu Roja a Catalunya ha exposat que hi ha una trentena de conflictes armats al món i que mentre existeixen "la gent es jugarà la vida per salvar a les seves famílies".

Il.lusió i ganes

Per la seva banda l'alcaldessa de Berga Montse Venturós ha explicat que afronten el repte "amb molta il·lusió i ganes" amb voluntat de defensar els drets humans més bàsics i de contribuir a la "dignificació humana" denunciant la "política de murs que han imposat la Unió Europea". La batllessa ha defensat la necessitat "d'assumir responsabilitats col·lectives" i "acollir de la mateixa manera que van acollir als nostres avis fa 80 anys" els republicans que fugien de la guerra civil espanyola. "Tenim el deure i l'obligació moral de socórrer aquestes persones". La dirigent berguedana ha dit que l'acollida als refugiats "és un gran repte" i que per això "necesitarem la força i l'energia d'entitats i persones". Ha refermat la voluntat de Berga de "socórrer persones que pateixen conflictes bèl.lics" i s'ha compromès a posar "tot l'esforç per dotar-les d'eines suficients que les ajudin a ser autònoms."

La regidora d'atenció a les persones Anna Alsina ha recordat que l'any passat la ciutat va presentar el projecte Berga acollim i que ara es treballarà per fer un pla d'acollida i cohesió, una mena de full de ruta de "com poden participar a la vida berguedana" els reefugiats. En aquest sentit ha exposat la feina feta en aquets àmbit per entitats com els castellers de Berga que van visitar campaments a Grècia on el Grup de Joves Santa Eulàlia promotors d'una campanya de recollida de material humanitari. El con sistori també promourà xerrades informatives sobre l'arribada de refugiats

Finalment, la presidenta de la Creu Roja del Berguedà Montserrat Pont ha dit que l'arribada de refugiats a Berga "és un repte i el volem assumir amb molt d'orgull, tothom ha de tenir oportunitats a la vida i hem d'empatitzar-hi al màxim". Ha destacat la complicitat de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà per "treballar junts".

La Creu Roja és una de les entitats socials que gestiona el programa estatal d´acollida i integració per a població refugiada, del qual formen part també les noves places obertes a Berga. Aquest programa, finançat pel Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social, s´ocupa de cobrir de forma integral les diverses necessitats que poden tenir les persones refugiades, a través de tres fases d´atenció (acollida, integració i autonomia), amb una durada total de 18 mesos. Es tracta de necessitats d´allotjament, manutenció, suport psicològic, atenció sanitària, assessorament jurídic, atenció social, formació (especialment pel que fa a la llengua i coneixement de l´entorn), la inserció laboral, entre d'altres.

Des de principis d´any, la Creu Roja ha triplicat les seves places d´acollida arreu de Catalunya. A les 48 amb què comptava a l´àrea metropolitana de Barcelona, s´hi han afegit 22 a Tarragona, 16 a Lleida i ara les 50 de Berga. Tenint en compte que la fase d´acollida dura 6 mesos, les 136 places d´acollida de la Creu Roja a Catalunya permeten atendre 272 persones refugiades a l´any. Amb aquesta ampliació, la Creu Roja vol cobrir les creixents necessitats d´acollida de la població refugiada. Durant aquest procés, la Creu Roja ha apostat per la descentralització, en considerar que la implicació del conjunt del territori és fonamental per garantir l´èxit del procés d´integració, ubicant les noves places d´acollida en localitats que, com Berga, tenen espais adequats disponibles.