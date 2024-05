El Vieer Fest d'enguany reivindica el patrimoni industrial de Cal Prat de Puig-reig

Puig-reig celebra aquest diumenge, 5 de maig, una nova edició del Vieer Fest. La mostra té el doble objectiu de donar vida al patrimoni industrial i cultural de Puig-reig i promocionar la cervesa artesana, el vi i el producte gastronòmic de proximitat. És itinerant, cada any fa parada a una de les colònies i aquest any serà a Cal Prat, que ja va acollir el Vieer Fest el 2017. Aleshores la mostra es va organitzar a l'entorn natural de la colònia, a tocar del riu Llobregat, i enguany l'escenari serà l'entorn industrial, "per reivindicar tant la fàbrica com els edificis que els últims anys s'han rehabilitat i han permès revitalitzar la colònia, com la Torre de l'Amo convertida en pisos", ha comentat Ramon Santamaria, de l'organització del Vieer Fest.

El Vieer Fest permetrà conèixer de prop Cal Prat tot degustant cervesa artesana, vins i gastronomia, i maridant-ho amb propostes musicals i infantils. L’entrada a la mostra és gratuïta i els horaris d’obertura seran diumenge de 2/4 de 12 a 3 de la tarda i de 5 a 2/4 de 9 del vespre.

La cervesa artesana serà un dels principals reclams de la mostra, amb la participació de quatre elaboradors: Grenyut (de Puig-reig), The Goats (Manresa), The Anti-pàtiks (Ullastrell) i Albera (Garriguella). Pel que fa a la proposta vinícola, anirà a càrrec de Victòria Vins, de Gironella, i l’oferta es complementarà amb Els Terrers, de Puig-reig, que oferiran cocteleria, vermuteria i altres begudes sense alcohol. Com a novetat, totes les begudes se serviran en copes i no pas en gots.

La gastronomia també hi tindrà presència amb productes de proximitat i de qualitat. Repetirà Casa Madriles, de Berga, i "enguany ampliarem l'oferta perquè vam veure que tenia molt bona acceptació", ha dit Marina Bertran, de l'organització. Tindran parada Formatgeria Cal Music (Navàs), Cansaladeria Cal Feliu amb selecció d'embotits (Puig-reig) i Clàudia Font, de Cal Prat, amb varietat de dolços i salats.

Respecte a la proposta musical i cultural, el plat fort serà la Polifònica de Puig-reig, que oferirà un concert a l'església de Cal Prat. Després, es podrà visitar el seu local d'assaig, que és en aquesta colònia. A part del concert de la Polifònica, diumenge al matí també es podrà gaudir dels ritmes de funk i soul amb bases electròniques de DJ Neipa. I a la tarda, més música amb Jose Bustamante, M.I.M.W i The Fulfilleds.

Paral·lelament, durant tot el dia, els infants i les famílies podran jugar a l'espai de jocs gegants que muntarà Miceli Lleure.

Els organitzadors esperen repetir el poder de convocatòria del Vieer Fest de l'any passat, amb gairebé 2.000 persones. Segons l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, "és una festa consolidada que funciona molt bé. És interessant mostrar el patrimoni de les colònies de Puig-reig des d'una altra mirada i potenciar-lo a través de la cultura, la gastronomia, el vi i la cervesa artesana".