Una porta a la societat pels joves tutelats

L’escola com una porta d’integració a la societat. Sota aquesta filosofia, l’Escola Terapèutica i Educativa de Valldaura, a Olvan, ha posat en marxa un programa que ha de permetre als residents conèixer diversos sectors de la societat i inserir-s’hi mitjançant les seves aptituds. La clau d’aquest programa és la intervenció en la societat com un membre més.

L’escola de Valldaura acull una cinquantena de joves amb patologia dual, la majoria dels quals estan tutelats per la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat i presenten quadres de trastorns de conducta i comportaments de risc. Es tracta de joves d’entre catorze i divuit anys que de mitjana es passen un any al centre. «Són joves com qualsevol d’altres, amb inquietuds de joves amb, però, un historial de vida complicat», segons explica la responsable de l’escola Mònica Pagerols.

En el marc dels programes d’inserció a la societat, el centre s’ha marcat com a repte «reforçar les activitats terapèutiques educatives en les quals participen els joves d’aquest centre terapèutic, donar-se a conèixer en l’entorn més proper, reforçar els lligams amb altres organitzacions i trencar estigmes». La inserció en la societat dels residents, per la qual cosa ha establert col·laboració amb entitats i institucions com ara l’escola d’Olvan, l’institut Guillem de Berguedà de Berga, Ràdio Gironella, el Club Esquí Berguedà, l’Associació Mountain Runners, Càritas, la biblioteca de Gironella, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (Aceb), Òmnium Berguedà, Grup Horitzó del Berguedà o establiments privats i ajuntaments com el mateix d’Olvan o el de Gironella.

Mònica Pagerols ha explicat que l’acció de l’escola té essencialment dos objectius: «per una banda, els dels mateixos joves amb el seu procés terapèutic, al qual nosaltres els aportem eines tant en la part clínica, com psicològica com socioeducativa. Per a nosaltres és important que se sentin motivats a fer activitats. I per l’altra banda, que és molt important, és donar a conèixer a la societat que els joves de Valldaura tenen capacitats per aportar a la societat».

Des del centre educatiu han explicat que dos dels eixos temàtics que s’han proposat per activar aquesta integració social són la memòria i el treball en tallers de ràdio: «s’han fet entrevistes a persones grans del municipi sobre els seus records de la vida i el treball a les colònies i les fàbriques tèxtils. Es va realitzar una taula rodona conjuntament amb els alumnes de cinquè i sisè de l’escola i els seus familiars i, posteriorment, es gravarà un pòdcast a Ràdio Gironella on joves de Valldaura ja fan un taller». Aquesta tasca es complementa amb altres col·laboracions com ara «el treball en l’hort del col·legi per ajudar a les tasques hortícoles, una hora a la setmana. També es dona un suport a l’activitat de costura que fan els nens i nenes de primer a tercer curs». En aquesta mateixa línia, una vegada al mes els joves residents assisteixen a la biblioteca de Gironella i s’ha reforçat la presència en celebracions populars locals com la festa de l’Arròs d’Olvan o la cavalcada dels Reis.

Programa de garantia juvenil

L’escola també porta a terme un programa de garantia juvenil per a la inserció laboral. Així, un grup de residents assisteix al curs per obtenir el certificat de professionalitat de manteniment i cura de cavalls que s’imparteix al centre hípic de Vilaformiu a Berga. El curs consta de 380 hores i hi participen 8 nois i noies. Igualment, el centre també ofereix formació de perruqueria a la perruqueria de la Laia a Olvan, de jardineria al garden Curriu de cal Rosal i de cafeteria al bar del Pepe de Berga, en els quals els joves s’han iniciat en els respectius sectors laborals. En aquest mateix àmbit, el centre ha establert acords amb l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà gràcies als quals els joves han pogut formar-se també en cursos d’hostaleria que s’han fet al restaurant La Notta de Berga.

Primer de maig de portes obertes

Per tal de donar a conèixer aquestes activitats d’integració així com les instal·lacions, l’escola ha celebrat aquest dimecres dia festiu del Primer de maig una jornada de Festa Major i de portes obertes complementada amb un programa d’activitats. El cartell ha inclòs una missa per rememorar els aplecs que s’havien celebrat a l’antiga ermita romànica de Santa Maria de Valldaura, un espectacle de màgia, actuacions musicals i un pla de visites guiades.

