Gironella retransmetrà les campanades de Cap d´Any en directe per tot el país

L´Ajuntament de Gironella ha presentat aquesta tarda la programació d´una nit de Cap d´Any que es preveu espectacular. Des de 2/4 de 12 de la nit, la plaça de la Vila de Gironella hi haurà discjòqueis que animaran els minuts previs a les campanades, i es podrà seguir en directe en una pantalla gegant el programa que Televisió del Berguedà i La Xarxa oferiran des d´aquell mateix indret.

La plaça també serà escenari d´un concert dels gironellencs Rúpits, mentre que el Local del Blat acollirà, des de 2/4 d´1, el ball amb l´Orquestra Selvatana, a qui prendrà el relleu el DJ Weah. Les dotze campanades, com no podia ser d´una altra manera, es podran seguir des de la Torre del Rellotge.

L´alcalde de Gironella, David Font, ha explicat que aquesta serà la primera vegada que l´Ajuntament organitza les campanades, i ho farà amb la implicació de Televisió del Berguedà i La Xarxa de Comunicació Local, que les emetrà per tot Catalunya. Per l´alcalde, això convertirà Gironella "en un dels epicentres de referència durant la nit de Cap d´Any per tot el país".

Font ha recordat que l´any passat no es va poder tirar endavant la celebració de Cap d´Any perquè no hi va haver cap projecte per part d´empreses o entitats, i ha assegurat que, aquest any sí, es vol fer "una festa sonada, que se´n senti a parlar". "Volem que sigui una festa de referència per molta gent del Berguedà, que vinguin a celebrar una nit de Cap d´Any especial i única a Gironella", ha dit. Font ha volgut agrair especialment la implicació en l´organització dels Joves de Gironella i dels músics d´àmbit local.

Al seu torn, el regidor de Cultura i Festes, Lluís Vall, ha explicat que l´Ajuntament va decidir recollir la idea que Gironella tingués campanades i proposar, a més a més, que la Televisió del Berguedà en pogués prendre part. "Amb ells vam decidir anar encara un pas més enllà i fer una proposta en ferm a La Xarxa", ha explicat. Vall ha emmarcat aquesta iniciativa en la "voluntat de revitalitzar el casc antic" i ha explicat que "serà un espectacle no només per l´espectador de casa sinó també pels que vinguin a la plaça". Vall ha recordat que aquesta serà una "experiència única" i que cal valorar el fet que aquest any compti amb la col·laboració de La Xarxa, una circumstància que difícilment es repeteixi l´any vinent i que "cal aprofitar".

Des de Televisió del Berguedà, Manel Medina ha agraït la voluntat de l´Ajuntament i de La Xarxa i ha explicat que el programa televisiu "inclourà propostes divertides, parlarem amb la gent que hi hagi a la Plaça i comptarà amb quatre presentadors que ho lligaran tot plegat". Medina ha detallat que el programa serà íntegrament en directe –a diferència de la resta de televisions, que només connecten en directe per les campanades– i que comptarà amb connexions als dos espais: a la plaça i al Local del Blat.

A la presentació també hi ha intervingut Joan Foguet, representant de la Xarxa de Comunicació Local, que ha remarcat la "implicació extraordinària del municipi". "És molt poc probable que ningú es plantegi fer tres hores de programació en directe la nit de cap d´Any, això només es pot fer amb molta il·lusió", ha assegurat.

Cap d´Any televisiu

Les Grans Campanades es podran veure a les televisions locals i al canal 159 de Movistar + gràcies a la retransmissió que farà Televisió del Berguedà amb el suport de La Xarxa de Comunicació Local. Pel que fa a la comarca, s'oferirà en obert per Televisió del Berguedà i Canal Taronja. D'aquesta manera, Catalunya tindrà l'oportunitat de donar pas a l'any 2017 des de l'espectacular Torre del Rellotge, al nucli històric de Gironella. El programa anirà a càrrec dels presentadors Balma Badal i Èric Calderer, així com dels actors gironellencs Maria Casellas i Joan Rigat.

Festa assegurada

Com el programa televisiu, els actes a la plaça de la Vila començaran a 2/4 de 12 de la nit amb discjòqueis que animaran els minuts previs a les campanades. L´acte és gratuït i els assistents rebran cotilló, cava i raïm. A continuació, després de les 12 campanades, a la mateixa plaça el grup gironellenc Rúpits brindarà un concert als assistents. Els guanyadors del Premi Popular Sona9 desvetllaran l´interès del públic amb els temes del seu primer disc, que gravaran el proper gener.

A partir de les 00.30h., ja al Local del Blat, arribarà el Gran Ball amb l´Orquestra Selvatana. Les entrades a la taquilla del Blat costaran 15€ (cotilló i copa de cava inclosos). Les entrades anticipades tindran un preu de 10€ i es podran adquirir únicament el mateix dissabte de 23.30h. a 0.00h. a la plaça de la Vila (durant la prèvia a les campanades). En acabar l´actuació de l´Orquestra Selvatana, s´iniciarà la Festa Jove al Local del Blat amb Dj Weah i Parentesis Grup.