Mor Montserrat Perayre Abril, la primera directora de l´Escola de Música de Berga

L'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga, acollirà aquest dijous 5 de gener, el funeral de Montserrat Perayre Abril que va ser la primera directora de l'Escola Municipal de Música de Berga creada l'any 1971. Perayre nascuda el 3 de febrer de l'any 1929 ha mort aquest dimarts a l'edat de 87 anys.

La sala de vetlles romandrà oberta aquest dimecres 4 de gener de les 4 de la tarda a les 8 del vespre i dijous 5 de les 9 del matí a 2/4 de 12 del migdia.

Montserrat Perayre va heretar la passió per la música de la seva mare, Montserrat Abril que era professora de solfeig i piano. Filla de Barcelona va vincular-se a Berga perquè la seva família hi tenia un pis llogat. A ella li anava bé l'aire de la muntanya per a la seva salut ja que patia de bronquitis. S'hi trobava bé i va decidir quedar-s'hi a viure. El 1955 es va casar amb el berguedà Josep Simon. Van tenir tres fills, Neus, Jordi i Genís.

A Berga, va començar a fer classes de piano a casa seva i va establir contacte amb pensadors berguedans de l'època i melòmans com mossèn Josep Armengou, Josep Ribera o Montserrat Ribera. Va viure en primera persona el naixement de l'Escola Municipal de Música de Berga, centre de la que va ser la primera directora. Com a professora de piano ha ensenyat música a centenars de berguedans. Quan es va jubilar als 65 anys els seus companys li van fer un homenatge al Casino de Berga.

En una entrevista que Regió7 va publicar el 3 d'abril del 2011 va dir que quan no hi fos volia que la recordessin "com una dona que ha viscut la música amb il·lusió".