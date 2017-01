Berga encara la primera Patum des del 2011 sense el patrocini de Damm

Berga afronta la primera Patum d'ençà del 2011 sense el finançament de la casa cervesera Damm, el principal patrocinador de la festa. El darrer lustre aquesta empresa ha aportat un total de 143.000 euros per al finançament d'una celebració reconeguda com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco el 25 de novembre del 2005 i que malgrat això finança de forma majoritària el consistori berguedà. El darrer conveni de finançament va expirar el 2016. A hores d'ara, quan falten cinc mesos per a la celebració del Corpus d'enguany, no se sap si l'executiu berguedà el renovarà o no o si té altres mecenes per la festa.

La regidora de Festes Mònica Garcia ha declarat a Regió7 que «estem oberts a qualsevol oferta» però no ha volgut aclarir si estan negociant amb Damm o no i tampoc si pensen fer-ho. Això sí , ha dit que el govern «estem interessats en què es donin diners per a finançar la Patum» per part de patrocinadors privats. Garcia ha dit que a hores d'ara no hi ha res concretat. «Estem parlant internament, en genèric» sobre el tema del mecenatge de la Patum «per veure quin plantejament volem».

Per al seva banda, Antoni Biarnés, cap de files de CiU, el principal grup de l'oposició ha exposat que «ens sembla positiu que hi hagi patrocinadors» de la Patum. Ha destacat que en el seu dia, amb un govern del seu partit «es va fer un esforç per aconseguir trobar un patrocinador». Biarnés creu que allò desitjable hagués estat que «abans d'acabar el periode de vigència de l'acord se n'hagués assegurat la continuïtat». Per Biarnés l'aposta passaria inicialment per «parlar amb l'actual patrocinador» Damm. «Ens sembla que l'acord que hi havia era raonable». El portaveu del grup de CiU ha dit que «no ens consta que hi hagi hagut cap iniciativa o proposta» per renovar el conveni amb la cervessera. «Desitgem que tot plegat sigui falta d'agilitat i no un indici que l'Ajuntament vol renunciar a aquest ingressos» ha comentat. Afegint-hi que «seria una llàstima que s'haguessin deixat perdre per un tema ideològic. Haurem d'esperar què ens diu el govern per saber-ho». Amb tot per ara, no han rebut informació de l'executiu ha dit.

Per la seva banda, el grup d'ERC tampoc té informació sobre les intencions del govern sobre el tema dels patrocinis de la Patum. «Sempre ens han dit que hi ha d'altres ofertes de patrocini però fa temps que no se'n parla al patronat i no sabem com està el tema» de la festa. Els republicans aposten fermament perquè hi hagi patrocinador de la Patum que ajudin a pagar-ne el cost.

La regidora del PSC, Rosalia Monroy, aposta pel manteniment del patrocini de la Patum.

El darrer acord de patrocini al qual van arribar l'Ajuntament de Berga i Estrella Damm va ser el juny del 2014. A diferència del primer conveni del 2011, aquest dar-rer preveia un augment de l'aportació econòmica de Damm. Mentre en l'acord signat l'any 2011 l'empresa cervesera es comprometia a pagar un total de 53.000 euros en tres anys, en l'últim conveni Damm ha pagat 15.000 euros fixes anuals durant els anys 2014, 2015 i 2016 i fins a 10.000 euros variables anuals més el patrocini de la Patum del centenari.

Tenir un patrocinador per a la Patum ajuda a una festa infrafinançada. Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, el 2016 la Generalitat només va aportar a la celebració una subvenció de 26.991 euros. Aquesta és la xifra més baixa dels darrers sis anys.Per això el govern de Berga ha demanat al de la Generalitat que ajudi més a finançar la celebració.