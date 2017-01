Berga renovarà l´enllumenat públic per estalviar energia amb una actuació d´1,6 milions d´euros

El ple de l'Ajuntament de Berga va donar llum verd a l'adjudicació de les obres de renovació de l'enllumenat públic de la ciutat durant el ple de dijous. L'empresa Elecnor SA ha estat la guanyadora del concurs, en el qual s' han presentat 14 empreses. L'adjudicació de l'obra amb IVA inclòs es fa per un import d'1.682.424,12 euros, tal com va detallar el regidor de la CUP Oriol Camps, als quals s'afegiran 750.000 euros de millora amb material o actuacions addicionals. Després de quinze dies, si no hi ha cap al·legació per part de la resta d'empreses presentades al concurs, es materialitzarà el contracte amb l'objectiu que l'actuació es dugui a terme en un termini de set mesos.

Camps va recordar que l'obra es farà gràcies al préstec de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic (Idae) al 0% d'interès, «l'actuació més elevada que ha passat pel consistori aquest mandat». En aquest temps, els tècnics han redactat el projecte i han iniciat el procés de licitació de la substitució dels llums convencionals per leds que són més eficients energèticament, que permetran estalviar prop de 180.000 euros. Al final del 2016 el ple va demanar una pròrroga a l'Idae per tenir temps per completar el procés que va estar endarrerit 4 mesos per una impugnació de la Generalitat a l'Idae per invasió de competències autonòmiques a nivell general.

Els grups municipals s'han felicitat per tirar endavant la proposta, tot i que l'oposició demana que es faci un seguiment «exhaustiu» del procediment.