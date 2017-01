L´oposició critica que la campanya d´asfaltatge es fes abans de Nadal

? El grup de CiU i d'ERC, a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, van criticar, durant el ple de dijous, que les actuacions d'asfaltatge a la ciutat es fessin els dies previs a Nadal, en plena campanya comercial, i generessin algunes queixes al sector. Antoni Biarnés, de CiU, va demanar a l'equip de govern de la CUP més previsió en la programació d'aquest tipus d'actuacions «que poden perjudicar la població». I va dir que «l'Ajuntament s'ha d'adaptar a les necessitats dels ciutadans, i no a la inversa». En la mateixa línia, Ermínia Altarriba va demanar que es tingués en compte els col·lectius dels comerciants per a aquestes accions.

El regidor d'Obres, Oriol Camps, va assumir les crítiques, tot i que va assegurar que el procediment no es va poder accelerar més i que l'actuació s'havia de fer abans d'acabar l'any per no perdre la subvenció.