Una sentència avala el dispositiu de seguretat de la festa i dels salts de plens

Una sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona desestima la reclamació per danys de dos ciutadans que es van fer mal al primer salt de plens del dijous de Corpus del 2014. Ambdós reclamaven al consistori berguedà, com a administració responsable de l'organització de la festa, el pagament de 34.585,91 euros en concepte de responsabilitat civil subsidiària pels danys que van tenir en aquell salt.

Es tracta d'una sentència ferma i, per tant, no s'hi pot interposar recurs, segons es va informar en la darrera reunió del patronat de la festa celebrada divendres. Sí que s'ha imposat el pagament de les costes als dos demandants.

A la reunió es va explicar que en la seva argumentació el jutge diu que els danys que van tenir aquestes dues persones no són imputables a cap negligència o mal funcionament del sistema de seguretat de la festa ni del dispositiu específic dissenyat per al salt de plens. I que els salts de plens comporten un risc que s'assumeix quan s'hi participa ja que es desenvolupen en un recinte delimitat i a l'entrada del qual s'informa dels perills que implica. Aquesta no és la primera reclamació per danys a la Patum que ha hagut d'afrontar el consistori.

En aquest cas, en la darrera reunió del patronat es va valorar positivament la resolució judicial. Els gestors de la festa interpreten que la decisió avala el dispositiu de seguretat global de la festa i l'específic del salt de plens.