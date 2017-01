El Berguedà promou les zones industrials per no perdre cap oportunitat d´activitat

El Berguedà continua treballant per posicionar-se com una zona d´activitat industrial per esdevenir un punt de referència i atraure noves empreses a la comarca. La creació d´una base de dades amb tota la informació referent al sòl i el sostre industrial disponible al Berguedà, i l´impuls del primer catàleg referent a les zones d´activitat econòmica i polígons, són algunes de les darreres accions que s´han generat des de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà conjuntament amb els agents socials i econòmics implicats.

Tal com ha explicat la responsable del Servei d´Innovació i Empresa de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, Rosa Pujols, aquestes accions sorgeixen del Pla de Dinamització dels Polígons d´Activitat Econòmica del Berguedà, que va realitzar la Unió de Polígons Industrials de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona el 2014. «Ja des del primer estudi de l´Estratègia Berguedana es va creure convenient treballar a l´entorn de l´activitat industrial de la comarca amb l´objectiu de crear i mantenir ocupació», explica Pujols. A partir d´aquest estudi es van proposar algunes accions concretes, algunes de les quals ja s´han començat a desenvolupar, i d´altres estan en el procés.

Una de les principals necessitats, segons ha recordat Pujols, i que es va desprendre de l´esmentat estudi, era la necessitat de crear un projecte global que passa també per gestionar, conservar i millorar els polígons, promoure aquests espais com a actiu estratègic territorial i adaptar els nous requeriments de competitivitat econòmica per atraure activitat.

Tal com explica la responsable del Servei d´Innovació i Empresa de l´ADB, en els darrers mesos s´han creat taules de treball entre l´agència, ajuntaments, sector empresarial i immobiliàries amb l´objectiu de coordinar les accions que intervenen en el desenvolupament d´aquests polígons, per tal que la comarca sigui un punt de referència per a tot el que envolta els polígons i les zones d´activitat.

Una de les primeres accions realitzades va ser la creació del geoportal www.berguedaempreses.cat, a partir de la base de dades generada, que permet tenir tota la informació referent al sòl i sostre industrial, així com tota la informació sobre els polígons, l´activitat econòmica, el cens empresarial i l´oferta immobiliària. Una informació que ha estat d´interès per a alguns empresaris que ja han demanat informes al servei de l´ADB.

«Ens vam adonar que, abans de res, el que calia era disposar de tota aquesta informació. No podia ser que perdéssim oportunitats de generar noves activitats al territori per la manca d´informació sobre quines zones de sòl industrial hi ha disponibles, per exemple», ha comentat Pujols. És per això que, un cop recollida aquesta informació, s´ha compartit al nou portal web i a més s´ha materialitzat en un catàleg que s´està difonent en diversos espais del sector, com per exemple a la Coordinadora Espanyola de Polígons Empresarials, «per posicionar la nostra comarca i mostrar tots els atractius de què disposem». És a dir, «no teníem cap informació, ara ja està recollida i hem de treballar per fer-la visible i que sigui útil».

En el catàleg, a banda de recollir la informació sobre el sòl i el sostre industrial, també es detalla la informació sobre els polígons i els atractius que té el Berguedà per atraure més activitat: els clústers especialitzats que s´han creat, la seva ubicació estratègica, les característiques industrials dels municipis, i altres distintius com l´oferta formativa o de turisme.



Sòl disponible

La base de dades creada sobre l´activitat econòmica registrada al Berguedà detalla que la comarca disposa d´un total de 38 àrees, entre polígons i terrenys d´activitat econòmica. A més, d´aquestes 38, 16 tenen encara solars disponibles per realitzar-hi una nova activitat.

El registre, que es pot veure a www.berguedaempreses.cat, permet consultar quants solars hi ha disponibles a cada municipi i també les naus i espais que s´hi ofereixen. Aquesta base de dades determina que el polígon de la Valldan és l´espai que concentra la major part d´activitat econòmica amb 99 empreses. De totes maneres, al Berguedà hi ha 12 municipis amb àrees d´activitat. A banda de Berga, que en concentra 4, també n´hi ha 4 a Avià, 3 a Bagà, 6 a Casserres, 3 a Cercs, 5 a Gironella, 2 a Guardiola de Berguedà, 7 a Puig-reig i una a Borredà, Olvan, la Pobla de Lillet i Vilada. Tal com ha recordat la responsable del Servei d´Innovació i Empresa de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, «no vol dir que tots els municipis disposin de sòl urbanitzable, i n´hi ha que per urbanitzar-los caldria fer un llarg procediment». No obstant això, ha matisat que «es tracta d´una informació molt útil per saber què és el que tenim disponible».

Pel que fa als espais urbanitzables amb més possibilitats d´acollir activitat, ha destacat el polígon de Rocarodona d´Olvan i el polígon de la Consolació de Cercs. De fet, aquestes dues àrees es publiquen al nou catàleg com les zones de creixement del Berguedà per acollir noves activitats econòmiques.