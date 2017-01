200 alumnes del Berguedà practiquen esports de neu dins de l´horari lectiu

ARXIU PARTICULAR

Alumnes esquiant ARXIU PARTICULAR

Prop de 200 alumnes del Berguedà han iniciat, aquesta setmana, una nova edició del programa Esport Blanc Escolar. Es tracta de la tercera fase d´aquesta iniciativa impulsada per la Secretaria General de l´Esport i el departament d´Ensenyament amb l´objectiu de promoure i popularitzar els esports d´hivern entre els joves de les comarques del Pirineu, dins del pla estratègic dels esports als centres educatius.

Durant les properes setmanes, aquests 200 alumnes de deu centres educatius del Berguedà realitzaran vuit sessions per practicar l´esquí alpí, l´esquí de fons i el surf de neu a les estacions d´esquí de la Molina, Lles i Arànser. Els estudiants també tindran la possibilitat de realitzar una sessió d´estil lliure. Tal com ha explicat a aquest diari el tècnic d´esports del Consell Comarcal del Berguedà, Bernat Palau, aquest curs 2016-2017 és el que el programa ha arribat a un nombre més alt d´alumnes del Berguedà. «Va començar fa dos cursos amb un parell d´escoles, l´any passat se n´hi van afegir de noves, i enguany ja hi ha deu centres implicats de vuit municipis», ha relatat, seleccionats pel departament d´Ensenyament.

Concretament hi participen els joves de tercer i quart de primària de l´escola Galceran de Pinós de Bagà, de la ZER Alt Berguedà, que inclou els centres de Gósol, Vall-cebre i Sant Julià de Cerdanyola; l´escola Lillet a Güell, de la Pobla de Lillet; l´escola Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà; l´escola Sant Salvador, de Cercs; i l´escola la Valldan, de Berga. A més també hi participen els alumnes de tercer de primària de l´escola Santa Eulàlia i l´escola Sant Joan, també de Berga.

El programa està impulsat per la Generalitat i té la implicació directa del Consell Comarcal del Berguedà, que es fa càrrec del transport dels alumnes fins a les estacions d´esquí, del Consell Esportiu del Berguedà, que realitza la coordinació logística amb els centres, i de la Federació Catalana d´Esports d´Hivern.

Aposta del Consell Comarcal

El conseller d´Esports del Consell Comarcal del Berguedà, Abel Garcia, ha assegurat que la voluntat política és que «el programa pugui tenir continuïtat a la comarca en els propers anys, perquè és una oportunitat per als joves de practicar esport, i un dels nostres plans estratègics és potenciar l´activitat física en aquesta franja d´edat». De totes maneres, ha recordat que aquest programa està impulsat per la Generalitat. «Nosaltres creiem que ha de continuar i, de fet, hi destinem els recursos necessaris perquè així sigui», ha matisat, «per consolidar-lo». De moment, però, creu que és positiu que vuit centres puguin beneficiar-se del programa.

Des d´aquesta setmana i fins a mitjan març, els alumnes participaran en sessions dirigides per adquirir coneixements i millorar la tècnica de les diverses disciplines de l´àmbit de l´esport de neu. La particularitat del programa és que aquestes sortides es realitzen dins de l´horari lectiu, «perquè s´inclouen dins les hores d´educació física dels currículums escolars del segon trimestre del curs», ha destacat Palau. Com que és materialment impossible que els alumnes es desplacin a la neu únicament durant una hora, les sortides es realitzen en jornades senceres, d´una matinal, repartides al llarg del trimestre.