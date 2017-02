Un ens que culmina el seu canvi de personalitat jurídica

? Aquesta setmana es conclou un llarg procés de canvis del Patronat de la Patum iniciat el febrer del 2015. La modificació dels seus estatuts –perquè hi hagués suplents dels membres titulars i el canvi de personalitat jurídica per facilitar-ne la gestió– es va aprovar el 9 de maig del 2016. I demà, el ple ha de complir el tràmit d'extingir el format d'organisme autònom municipal per passar a ser un òrgan consultiu, un canvi que també s'ha fet a l'Escola Municipal de Música. L'ens patumaire continuarà fent la mateixa feina.