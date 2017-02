CiU convida ERC, PSC i ICV a «fer-se valer» a Berga

El principal grup a l'oposició a Berga, CiU, ha fet una crida a la resta de partits opositors a la ciutat, ERC, PSC i ICV, per «fer-se valer» i condicionar l'acció del govern de la CUP, en minoria. Una gestió de 20 mesos de la qual fan un balanç negatiu i que, ahir, van analitzar en la presentació d'un butlletí informatiu del grup convergent del qual han editat 8.000 exemplars, que es repartiran a les llars de Berga.

El cap de files del grup municipal de CiU, Antoni Biarnés, va recordar que dels 17 regidors que hi ha a la corporació berguedana, 11 són de l'oposició. CiU en té 6, ERC 3 i PSC i ICV un cadascun. El govern de la CUP té 6 regidors. Biarnés va reivindicar, ahir, la força que pot tenir l'oposició en un ajuntament amb un govern en minoria, per bé que fins ara no l'han utilitzat. «Està a les nostres mans condicionar l'acció de govern», va assegurar Biarnés en l'acte de presentació del butlletí. El cap de files de CiU va reconèixer que el govern de la CUP se n'ha sortit de fer «el que volia al marge de la resta de grups». Biarnés creu que si els grups de l'oposició de Berga es coordinessin més podrien presentar les seves propostes al govern de forma conjunta i mirar que s'apliquessin. Va posar com a exemple de la manca d'actuació conjunta el fet que hi hagi un acord de ple unànime sobre el parc de la natura que la CUP no executa i que això no hagi tingut conseqüències, com una moció de reprovació per no complir un acord del ple.

A banda del paper de l'oposició, Antoni Biarnés va explicar que el seu grup fa un balanç negatiu dels 20 mesos d'acció del govern de la CUP. Per a Biarnés, els cupaires «han renunciat a liderar el govern de la ciutat» i va dir que si fossin un cotxe duria els llum curts, circulant a «batzegades» amb un dièsel «contaminant, i «només el fan servir per anar per ciutat». Biarnés va dir que la gestió del dia a dia del govern berguedà ha estat «mediocre» i «deficient» i va criticar que a hores d'ara encara no s'hagi començat a debatre el pressupost del 2017. CiU considera que «l'acció» de la CUP per transformar la ciutat «ha estat inexistent» i que li manca actuar amb planificació. Per això proposa la redacció d'un Pla d'Accions Municipal (PAM), o professionalitzar la gestió pública del consistori per ser més eficient, o aprofitar l'allargament de l'autovia per resoldre problemes de connectivitat i enllaços de Berga amb la C-16, entre moltes altres qüestions.