La depuradora de Berga ja elimina els nutrients com li reclamava la Unió Europea

L'estació depuradora d'aigües residuals de Berga ja tracta els nutrients tal com reclamava la Unió Europea a l'estat espanyol. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha inaugurat les obres d'ampliació d'aquestes instal·lacions aquest matí de divendres, després d'una visita a l'equipament, acompanyada d'altres representants de la Diputació de Barcelona, com Valentí Junyent i Jesús Calderer, alcaldes de Manresa i Cercs, respectivament; del president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font; i dels regidors Oriol Camps i Francesc Ribera de l'Ajuntament de Berga, a banda dels tècnics de medi ambient i treballadors de la mateixa depuradora. També hi han estat presents el gerent de l'ACA, Lluís Ridao i l'exalcalde de Berga, Juli Gendrau.

Les obres que van finalitzar-se fa uns mesos i que avui s'han inaugurat oficialment estaven pendents des del 2004. Davant la urgència d'adaptar la depuradora a la legalitat europea, i per la impossibilitat econòmica de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de fer front al seu cost, la Diputació de Barcelona ha estat l'encarregada de finançar el projecte que també ha servit per posar al dia unes instal·lacions que es van construir fa més de vint anys. L'actuació ha tingut un cost d'1,9 milions d'euros i a més a més, s'han complementat accions de millora fins arribar al total de 2,5 milions d'euros.

Tal i com ha explicat la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, l'ens provincial s'ha fet càrrec del cost de les obres per l'acord arribat amb el Consell Comarcal del Berguedà -qui gestiona les instal·lacions- després que la Generalitat (a través de l'ACA) no pogués fer-ne front. Conesa ha assegurat que es tracta d'una feina "col·lectiva" i "amb visió des del territori" i ha volgut felicitar als responsables polítics i als tècnics que han tirat endavant el projecte.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, ha recordat que les obres, a banda de suposar "el compliment absolut" de la normativa, també han servit per posar al dia a nivell tecnològic la depuradora i garantir un tractament de major qualitat de l'aigua. A més a més, s'hi ha construït un espai que es destinarà a realitzar formacions a escolars per sensibilitzar sobre la importància que tenen els recursos naturals com l'aigua.

El director de l'ACA, Lluís Ridao, ha agraït a la Diputació de Barcelona la seva implicació en el projecte. "Gràcies per substituir-nos en aquests anys que hem tingut problemes econòmics", va dir dirigint-se a la presidenta Conesa. Per altra banda, Ridao, va recordar els projectes que ja s'estan duent a terme al Berguedà, com són la construcció de la depuradora d'Avià, ja en marxa, i la de Borredà, que es preveu que pugui iniciar-se al maig. Aquestes depuradores se sumaran a les 9 que ja existeixen al Berguedà i que gestiona directament el consell.

La depuradora de Berga va ser la primera que es va inaugurar a la comarca, el 31 de març del 1995. En aquell moment la legislació no l'obligava a tractar els nutrients. El 2014 la Comissió Europea va denunciar Espanya perquè diferents pobles (com Berga) no complien la directiva europea sobre el tractament d'aigües.