Els salts de l'escola de la Llar donen el tret de sortida a la Patum

El pati de l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt de Berga s'ha tornat a omplir, aquesta tarda. Com cada dimarts abans de Patum, una cinquantena d'alumnes del centre i usuaris del Taller Coloma han protagonitzat la seva particular Patum. Desenes de persones no s'han volgut perdre aquesta cita que, any rere any, ha agafat més rellevància dins dels actes previs a la festa, que comença demà.

Les notes de l'himne de Berga han marcat el començament de la festa. Abans de l'inici del salt de Patum, però, els responsables de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i també dirigents polítics han estat els encarregats de lliurar els premis del concurs de dibuix així com també els títols de patumaire a les persones que fa anys que formen part de les comparses. Enguany, el centre ha volgut fer un reconeixement a Iva Serra, una mestra que forma part de l'escola des del 1977 i que enguany es jubila.

Acte seguit, les comparses han fet acte de presència al pati, seguint l'ordre habitual i sota l'expectació de familiars, amics i berguedans que han volgut escoltar les primeres melodies patumaires i ensumar la pólvora dels fuets. Nervis, il·lusió i ganes perquè tot sortís bé és el que s'ha respirat entre els nois i noies que han viscut, un any més, una Patum reeixida. Després d'assajos i preparatius, tot ha anat bé: els balls han sortit rodons i tots han acabat amb aplaudiments del públic assistent. Una festa familiar, tranquil·la i emocionant que s'ha convertit en el preludi imprescindible del Corpus.

La banda de l'escola municipal de música de Berga ha estat l'encarregada d'amenitzar la festa també amb l'acompanyament d'alguns treballadors del Taller Coloma, que ja fa uns cursos que s'integren a la formació.