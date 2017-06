Els infants prenen la plaça per reivindicar el seu paper a la festa

Ningú s'imagina el divendres de Corpus sense els petits patumaires com a protagonistes. Els infants van tornar a fer-se seva, ahir, la plaça de Sant Pere. La comparseria de la festa infantil va substituir per unes hores els gegants, els nans i les guites que van saltar a la plaça dijous. I com és habitual, els encarregats de fer-la ballar van ser prop de dos centenars de nens que han estat assajant durant les darreres setmanes perquè tot sortís a la perfecció.

A les 5 de la tarda començava puntualment el primer dels salts de la Patum completa dels més menuts. La calor no hi va faltar, tot i que amb menys presència que durant la festa de lluïment. A més a més, quatre gotes de pluja van intentar refrescar l'ambient, però l'intent va ser fallit. «Hem posat l'aire condicionat», va bromejar Sergi Montaner, un dels responsables de la festa, des de la megafonia de la plaça. El que sí que es va mantenir amb intensitat va ser el to reivindicatiu que enguany ha agafat la festa infantil ja des de l'inici dels assajos. Els membres de l'Associació de la Patum Infantil reclamen una excepció en l'aplicació de la normativa del foc que impedeix que els infants de menys de 10 anys puguin formar part d'una comparsa de foc. Enguany, l'entitat no ha tingut més remei que aplicar amb rigor la Disposició Addicional Sisena del Reial Decret 989/2015, que ha afectat en el repartiment dels salts entre els infants que no arribaven als 10 anys. Ahir, tots els membres de les comparses de les maces, les guites i els plens tenien com a mínim aquesta edat. «No ens agrada», va dir Montaner.

Per això l'objectiu és continuar amb la campanya iniciada fa un any per aconseguir que la normativa no s'hagi d'aplicar amb tanta contundència al Corpus berguedà. A hores d'ara ja està en marxa la redacció d'un dossier per demanar una regulació diferent per a la festa. En aquest document es recolliran informacions tècniques així com també les mesures de seguretat que hi ha al voltant de la festa per tenir els arguments suficients per aconseguir que es reconegui la seva excepcionalitat.

Ahir al matí va ser a la plaça el director general de Cultura Popular, del departament de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, que va mostrar tot el suport a la festa. «Nosaltres com a administració estem donant l'assessorament tècnic perquè l'entitat pugui fer aquesta petició que serveixi per salvaguardar una festa tan arrelada entre els infants com és la Patum», va assegurar. Per a Puig, ara «cal seguir els passos necessaris de manera conscient i amb la calma que faci falta» per arribar a una entesa amb el ministeri d'Indústria, que és qui regula la normativa europea.

Jornada festiva i d'il·lusió

La reivindicació, però, va fusionar-se amb la festa. I al llarg de tota la tarda els infants van desfilar per la plaça per fer els balls que han preparat amb il·lusió i esforç des de final de maig. Mentre els salts transcorrien a la plaça amb normalitat, la plaça de la Ribera bullia de nervis. Una setantena de nens es preparaven per fer de ple. Per a alguns era la primera vegada que participaven en un dels moments més emocionants de la Patum. D'altres, repetien amb convicció, tot i que també amb nervis.

Com ja va sent una tradició, per la megafonia de la plaça, Quim Mas va anunciar, amb comptagotes i durant tota la tarda, els noms dels infants que s'havien perdut entre la multitud. El seu toc d'humor va arrencar rialles entre els presents.

Presidint la plaça, al cantó oposat del balcó consistorial, els joves de l'Escola Municipal de Música de Berga, dirigits per Jordi Sabata, van posar el toc musical a la festa. Ahir al tercer salt van recuperar la música dels turcs i cavallets de Joan Soler.