El Berguedà fomenta l'esperit emprenedor amb una nova escola d'estiu

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Cambra de Comerç organitzen una nova edició de l'Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores. Amb l'objectiu de continuar mantenint els lligams amb el territori, fer activitats en col·laboració amb altres institucions i fomentar l'esperit emprenedor són la base de la nova edició d'aquestes sessions formatives, que enguany arriben a la novena edició i que tindran lloc a Berga del 3 al 14 de juliol.

Aquesta escola d'emprenedors és un cicle de formació intensiu que té per objectiu difondre l'esperit emprenedor i capacitar els joves en la creació d'idees i el procés emprenedor, en el qual es treballen tots els àmbits relacionats: des de la generació de la idea fins a la posada en marxa del projecte, passant per les habilitats personals, la creativitat, els recursos o les primeres passes del negoci, entre d'altres. El cicle formatiu gratuït pretén acollir les persones dinàmiques, proactives i emprenedores que hagin finalitzat els estudis o dels darrers cursos universitaris o de formació professional, així com nous empresaris o tots els que tinguin ganes d'aprendre a emprendre.