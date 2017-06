Saldes viu una revetlla de Sant Joan dedicada a les bruixes

La nit de Sant Joan, 23 de juny, es viu intensament a moltes localitats catalanes. És nit de revetlla i arreu s´organitzen propostes musicals i d´oci. Saldes és una de les poblacions de l´alt Berguedà on tenen la data ben marcada al calendari perquè cada nit de Sant Joan recorden les bruixes del Pedraforca.

Després que en moltes edicions seguint la mateixa estructura, l´any passat la comissió organitzadora va apostar per introduir canvis a la festa que van tenir bona acceptació i que es mantenen. «Vam apostar per fer un correfoc, i la resposta va ser bona», argumenta Ricard Picas, membre de la Comissió de Festes de Saldes. Per això enguany es repeteix la proposta.

Correfoc amb Bruixes del Nord

Es farà el segon correfoc amb les Bruixes del Nord, en el qual s´esperen més de 200 persones. Segons Picas, «segur que serà concorregut i molt animat, el grup que fa l´espectacle ja són més d´una cinquantena de persones i engresquen petits i grans».

El correfoc recorrerà els carrers del nucli de Saldes a partir de 2/4 de 12 de la nit, després d´un sopar popular al Local Social que començarà a 2/4 de 10 de la nit. Serà un àpat a base d´amanides i carns a la brasa amb pa amb tomàquet. És previst que hi assisteixin un centenar de comensals, ha comentat Ricard Picas. Amb la panxa plena podran participar i gaudir del correfoc i la posterior encesa de la foguera i petició de desitjos. I després música fins ben entrada la matinada.

A les 12 de la nit, començarà una sessió remember «amb els millors clàssics de la música dels anys 80 i 90» que convidarà a ballar joves i adults. En canvi, a partir de 2/4 de 2 de la matinada, la festa ja estarà més enfocada al jovent, i anirà a càrrec del DJ Ignasi Torra.

«What´s up witches»

Aquest ball de revetlla tindrà com a particularitat que girarà a l´entorn d´un tema: les bruixes. Segons Ricard Picas, «l´ambient de bruixes sempre és ben present a la festa perquè és un tret que ens identifica i que no volem perdre». Per això s´ha donat aquest nom a la revetlla d´enguany, «What´s up witches». Se serviran còctels i xar-rups especials, «i esperem un ambient de festa i diversió». Es farà davant del Local Social, a l´aire lliure.