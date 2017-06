L'Escola de Música de Berga tanca el 5è Cicle de música amb l'òpera 'Brundibár'

El 5è Cicle de música per a la ciutat impulsat per l´Escola Municipal de Música de Berga clourà l´edició d´enguany aquest dissabte, 1 de juliol, amb la representació d´una òpera protagonitzada per una trentena d´infants d´entre 11 i 13 anys. La representació titulada ´Brundibár´ es farà al Teatre Municipal de Berga, a partir de les 9 del vespre i comptarà amb la participació del Cor de Veus Blanques i l´orquestra de l´EMMB. Les entrades per assistir a l´espectacle tenen un preu de 12€ i es poden adquirir a través del portal web tictactiquet.com. L´Escola de Música va estrenar aquesta òpera l´any 2013 i enguany torna a reposar-la, ja que segons ha explicat el director del centre, Xavier Llobet, suposa una "bona oportunitat per al desenvolupament musical i escènic dels alumnes". De fet, alguns dels protagonistes que han assistit a l´acte de presentació, han destacat la dificultat que comporta haver d´interpretar i de moure´s per l´escenari.

L´obra de Hans Krása sobre el llibret d´Adolf Hoffmeister és una òpera breu per a infants que va ser escrita l´any 1938 en un context en què els feixismes avançaven sense aturador en diversos països d´Europa. Es tracta d´un text que representa un clam a favor de la llibertat i de la lluita col·lectiva davant de la tirania i que va adquirir una nova dimensió quan a través de l´esforç heroic de molts músics, l´òpera va ser representada una cinquantena de vegades al camp de concentració de Theresienstadt, situat al nord de Praga. En aquest sentit, la directora escènica del muntatge, Maria Casellas, ha destacat "la importància de recuperar aquest text a nivell històric i musical" per a què el públic sàpiga el que va succeir en aquest període de la història contemporània.

El muntatge proposat per l´EMMB situa als personatges enmig del camp de concentració en el moment en què es representa l´òpera. Tot i això, els directors d´escena, Maria Casellas i Arnau Vinós, també han inclòs algunes referències d´actualitat com per exemple la influència que tenen els mitjans de comunicació sobre la població o els moviments socials de protesta. Pel que fa a l´escenografia, el muntatge compta amb materials senzills i elements de fusta per a recrear l´espai del camp de concentració i també l´entorn natural del bosc on apareixen els animals que intervenen en la part més fantasiosa de la funció.

L´òpera ´Brundibár´ està protagonitzada per l´Aninka i el Pepitxec, dos infants que tenen a la mare malalta. Per a recuperar la salut, el metge li recepta llet i els nens se´n van al mercat a comprar-ne, però no tenen diners. Allà, veuran a un músic de carrer anomenat Brundibár (el borinot), que està tocant en una cantonada amb molt d´èxit, així que decideixen fer el mateix i cantar una cançó sobre oques. Això disgusta molt als ciutadans i al propi Brundibár, els quals, espanten als nens. Tot seguit, apareixen tres animals (un ocell, un gat i un gos) disposats a ajudar als infants i tots junts aconsegueixen reclutar a la resta de nens i nenes del barri per aconseguir el seu objectiu. Finalment, els protagonistes derroten al borinot i canten una bonica cançó de bressol que aconsegueix commoure als ciutadans, els quals, recompensaran a l´Aninka i al Pepitxec donant-los-hi els diners per a comprar la llet que necessita la seva mare. L´òpera acaba amb la interpretació del cant d´una marxa de victòria sobre el malvat músic de carrer.

L´espectacle ´Brundibár posarà el punt i final al 5è Cicle de música per a la ciutat, que ha permès una programació estable d´una dotzena d´actuacions durant els últims quatre mesos a la ciutat de Berga. Xavier Llobet ha valorat positivament la realització del cicle a l´hora de poder mostrar el que es fa a l´escola, però també ha afirmat que caldria augmentar l´esforç per aconseguir arrelar l´hàbit regular dels espectadors a l´hora d´assistir a concerts i actuacions musicals, sobretot de petit format.