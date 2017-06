ERC diu que ha mediat per acostar posicions entre el govern de Berga i l'escola privada concertada

El grup municipal d'ERC ha revelat que està actuant de mediador entre el govern de la CUP i l'Ampa i la direcció de l'escola Vedruna per aconseguir acostar postures en la polèmica pel cas de les alces reposapeus. Tal i com ha avançat Regió7 aquest divendres, el govern de la CUP de Berga aposta perquè les ajudes per a alces reposapeus dins d'un pla pilot per millorar la salut postural dels infants de primària siguin exclusivament per escolars de col.legis públics. La CUP es manté fidel a la seva aposta per un model d'escola pública i laica.

Aquesta decisió no agrada als centres privats concertats. En el cas de l'Ampa de l'escola Vedruna ho consideren una discriminació.

En una roda de premsa aquest dimecres, el republicà Jordi Pujals ha explicat que el seu grup ha actuat de mediador per tal d'intentar acostar posicions entre aquesta escola i el govern de la CUP, exposant que fins aquest moment "ens ha sobtat que el diàleg ha estat gairebé nul" entre el centre i la regidoria d'Educació. "No s'havien trobat entre ells". Pujals ha dit que Esquerra "creu que cal buscar solucions" entre altres raons perquè consideren que "no convé una confontació entre les escoles públiques i les privades. Hem apostat des del minut 1 pel diàleg". Pujals ha assegurat que s'han trobat "amb posicions antagòniques i postures enrocades" i que fruit de la mediació d'ERC, les parts es van reunir dimecres d'aquesta setmana. Una trobada que va estar a punt de no fer-se segons Pujals perquè "el regidor Eloi Escútia em va trucar per dir que anul·lava la reunió perquè l'Ampa de Vedruna havia adreçat una queixa al Síndic de Greuges." ERC va dir al regidor d'Educació que "tenia l'obligació d'escoltar a tothom." Finalment la reunió es va fer.

Les propostes d'ERC

Segons el regidor d'ERC, en aquesta trobada "hi va haver molt contingut ideològic" i Esquerra "per intentar acostar posicions va fer dues propostes" les úniques segons els republicans que hi ha sobre la taula a hores d'ara. Pel que fa a les alces, la proposta d'ERC és que l'Ajuntament de Berga les compri i les atorgui a la quitxalla que els calgui a través de Serveis Socials o la regidora d'Educació. "Temporalment es cedirien als nens de la pública i la concertada i després es retornarien a l'Ajuntament".

Pel que fa al projecte de democratització de la música Superfilharmònics que duu a terme l'Escola Municipal de Música de Berga demana que també en puguin participar les concertades i que el cost l'assumeixi la Diputació de Barcelona que actualment ja paga "part" del cost del projecte segons ERC.

El proper dimecres 5 de juliol les parts es tornaran a reunir per veure si hi ha acord.