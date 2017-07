Can Cardona, un dels llocs de reunió

L'edifici de can Cardona, a la plaça de Sant Joan, era un dels espais habituals de reunió de la junta de Berga. Tot i que la seu central era a fora de la muralla a can Gironella (l'edifici del bar La Tosca), tenien trobades en diversos punts. Can Cardona és a tocar del portal de Sallagosa, per on va entrar el general Cabrera el 1840.