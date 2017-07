El nou museu de Fumanya rep la visita de col·lectius berguedans

L'obertura del nou centre d'interpretació paleontològic de Fumanya és cada cop més a prop, després de tretze anys d'espera. L'equipament entrarà en funcionament, oficialment, el proper dissabte 15 de juliol, tot i que ahir, dilluns, ja van realitzar-se les primeres visites a col·lectius interessats de la comarca.

Alba Boixader, la directora del Museu de les Mines de Cercs, centre del qual dependran les visites i l'obertura del centre juràssic de Fumanya, va explicar que els dies previs a l'obertura s'estan fent visites a grups berguedans, com per exemple a alguns dels empresaris de diversos sectors del Berguedà o als col·lectius veïnals de Sant Corneli, Fígols i Vallcebre, municipis a tocar de les restes paleontològiques, entre d'altres. L'obertura suposarà la culminació d'una iniciativa amb un pressupost de 2,5 milions d'euros promoguda des del 2001 per Fígols, Saldes, Cercs, Vallcebre i Guardiola, per preservar el patrimoni de més de 3.000 petjades fòssils de dinosaures i promoure'l com a atractiu d'interès turístic i cultural.