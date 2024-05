El Mercat de Cooperatives Escolars reunirà uns 260 alumnes de nou escoles de primària del Berguedà

Promoure l’emprenedoria entre l’alumnat de cinquè de primària a través de la creació de cooperatives a l’aula. Aquest és l’objectiu del Mercat de Cooperatives Escolars, un projecte impulsat per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona, a través del programa ‘Cultura emprenedora a l’escola’.

Enguany, el mercat comptarà amb dotze cooperatives i la participació d’uns 260 alumnes procedents de les cinc escoles de primària de Berga, l’escola de Borredà i Vilada, l’escola de Casserres, una escola de Gironella i una escola de Puig-reig. El Mercat de Cooperatives Escolars disposarà d’un espai d’exposició i venda de productes a la plaça de Viladomat, el dissabte 11 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia.

Artesania amb materials reciclats

La presentació del Mercat de Cooperatives Escolars s'ha fet aquest dilluns amb la participació de representants de les diferents cooperatives de les escoles de Berga. Els infants han explicat i mostrat alguns dels productes que han fabricat de forma manual i també amb materials reciclats, que es podran comprar dissabte. Per exemple, caixes de les emocions, bossetes d’olor amb plantes aromàtiques, sabons, colònies, arracades, braçalets, mocadors de La Patum, postals d’aniversari, punts de llibre, llibretes, imants, clauers, portallapis, portafotos, torretes, molinets de vent, papereres de sobretaula, làmpades LED, jocs, guardioles, pots de vidre, sotagots, estris per llançar confeti, elements de papiroflèxia i borles de llana, entre d'altres.

Valors i aprenentatge compartit

El procés de creació de les cooperatives es divideix en diferents fases que es porten a terme al llarg del curs escolar. Primerament, es fa la constitució i redacció dels estatuts de les cooperatives, després es consensua els productes que es desenvoluparan per procedir finalment a la seva fabricació i venda. A més, l’alumnat també elabora material de difusió com per exemple cartells o fulletons per donar a conèixer la celebració del mercat. Una part dels diners recaptats de la venda de productes es destinaran a entitats socials escollides per cadascuna de les cooperatives.

Anna Freixa, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Berga, ha destacat els valors que promou el projecte com per exemple el treball en equip o la cultura de l’esforç. Freixa ha comentat que "el projecte permet que cada infant entengui que els seus coneixements en allò que destaca són imprescindibles per tirar endavant la seva cooperativa. No tots tenim les mateixes habilitats i l’alumnat acaba descobrint que tothom té una part que suma amb la de la resta de persones que formen la cooperativa". La tècnica d’Educació ha afegit que "el més important és el camí i no tant el resultat, ja que el resultat només és el reflex del camí i de l’aprenentatge adquirit durant el projecte".

Cooperatives participants