Berga mostra unitat en contra dels atacs a les institucions catalanes

Els berguedans han mostrat un clar rebuig a les actuacions de repressió contra el Govern de Catalunya i les seves institucions per part de l'Estat Espanyol per la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre en una concentració que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre. L'acte de protesta ha estat convocat d'urgència després dels darrers esdeveniments. La plaça de Sant Pere s'ha omplert a vessar per fer ressonar un clam a favor de la democràcia i fins i tot, costava trobar un forat un cop iniciat l'acte a les 8 del vespre.

Els veïns que no han pogut desplaçar-se fins a Barcelona s'han aplegat a la capital berguedana per posar de manifest un missatge d'unitat i de clar suport al govern. Sota els crits de votarem i d'independència els berguedans han mostrat estelades i missatges a favor del dret a decidir després de cada parlament. A l'acte hi han intervingut representants de l'ANC i Òmnium Cultural així com també els representants dels grups municipals a Berga d'ICV, ERC, el PDeCAT i la CUP. També s'ha llegit el manifest conjunt de l'AMI i l'ACM. Tots han coincidit en la defensa de la democràcia i la llibertat de decidir i en denunciar els atacs que està patint el procés sobiranista.

L'acte ha acabat amb la interpretació de l'himne de Catalunya amb un conjunt instrumental de l'escola de música de la ciutat.