Dimiteix Maria Antònia Ortega, presidenta de l'Associació de Veïns de la Valldan

Maria Antònia Ortega, presidenta de l'Associació de Veïns de la Valldan, ha dimitit del seu càrrec tot i que no n'ha aclarit els motius. En un comunicat diu que «sempre cal donar pas a possibles noves propostes si aquestes han de fer avançar un projecte». Ortega, que també és regidora del grup de CiU, valora «molt positivament l'oportunitat que se'm va donar de treballar per a tots els veïns de la Valldan» i ha destacat que el seu objectiu «ha estat i és el de treballar per tal que la Valldan i els seus veïns i veïnes se sentin orgullosos del seu poble ».

Ortega seguirà sent regidora del districtes valldanès. Ara, l'entitat veïnal haurà de triar un nou responsable en unes eleccions.