Classes de català per a persones nouvingudes

El Consell Comarcal del Berguedà i ajuntaments, com per exemple el de Gironella, ofereixen classes de català per promoure l'alfabetització de les persones adultes que no el tenen com a llengua materna «per fomentar la seva autonomia». Ensenyar català forma part del Servei de Primera Acollida que inclou l'acompayament, la formació i la certificació de coneixements lingüístics.