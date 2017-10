Vilada declara Felip VI persona non grata a proposta de PDeCAT i ERC

El ple de l'Ajuntament de Vilada, on governa el grup de Fem Pinya-PSC, va acordar, ahir, declarar persona non grata el rei d'Espanya Felip VI, així com també el delegat del Govern de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, i Diego Pérez de les Cobos, director de gabinet de Coordinació i Estudis de la secretaria d'Estat de Seguretat que va coordinar el dispositiu policial espanyol que va reprimir amb violència el referèndum de l'1 d'octubre.

La proposta la van portar conjuntament al ple viladenc, celebrat ahir a la tarda, el grup del PDECAT, a l'oposició i amb 3 regidors, i el d'ERC, que té un regidor i governa amb el PSC (2 regidores). El ple és format també per un regidor no adscrit, Vicenç Massana, exregidor d'ERC que ahir no va poder assistir a aquest ple que es va celebrar a les 5 de la tarda, fora del seu horari habitual.

La moció esmentada va ser aprovada amb els vots a favor dels tres regidors del PDECat i el d'ERC. Per la seva banda, l'alcaldessa Montse Badia i la primera tinent d'alcalde, Carme Cirera, no van votar.

En la proposta conjunta del PDECat i ERC s'insta el Govern català i el Parlament de Catalunya a proclamar la República catalana, segons va tuitejar el PDeCAT de Vilada ahir. Així mateix, es va aprovar «alliberar moralment el nostre poble de l'estat espanyol i la seva constitució». En la mateixa moció els proposants van «subscriure la declaració signada pels diputats» de JxS i la CUP el dimarts 10 d'octubre al Parlament, segons va explicar a Regió7 Xavier Altadill, del PDeCAT. La secretària municipal va fer un advertiment d'il·legalitat sobre el contingut d'aquesta moció.

Reproven la brutalitat policial



En el mateix ple, tots els grups (llevat del regidor no adscrit, que no va poder assistir al ple) van aprovar per unanimitat una moció que van presentar de forma conjunta en la qual es condemana «la brutalitat de l'Estat a Catalunya» per l'actuació de la policia espanyola en el referèndum de l'1-O.